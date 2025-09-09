Sólo una victoria del Elche en veintiséis visitas al Sevilla

El Elche, que el viernes abrirá en el Sánchez-Pizjuán la cuarta jornada de LaLiga, sólo ha ganado uno de los veintiséis partidos oficiales que ha disputado en el campo del Sevilla (4%), donde además ha cosechado siete empates (27%) y dieciocho derrotas (69%).

La única victoria ilicitana en terreno sevillista se produjo en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Generalísimo de 1967, cuando confirmó el triunfo de la ida con un 0-1 rubricado con un gol del paraguayo Juan Ángel Romero.

Dos de las siete igualadas que el conjunto franjiverde arrancó en el campo del Sevilla se produjeron en Segunda división: el 0-0 de la temporada 1997/98 y el 1-1 (con goles de Nico Olivera y Parri) de la campaña 2000/01.

En la máxima categoría, el Elche ha puntuado en cinco ocasiones en el campo del Sevilla: 2-2, en las temporadas 1962/63 y 69/70; 0-0 en la campaña 76/77; 3-3 un año más tarde; y 1-1 la última vez, con goles del local Magdaleno y del visitante Quesada, en el curso 84/85.

En el presente siglo, los ilicitanos han visitado a los sevillistas cinco veces, con el resultado de un empate en Segunda (1-1 en la campaña 00/01 con goles del local Olivera y del visitante Parri) y cinco derrotas consecutivas en Primera, las cuatro últimas sin marcar un solo gol.

El precedente más reciente del Elche contra el Sevilla en la capital andaluza fue en el cierre de la primera vuelta de LaLiga 22/23, cuando el equipo que entonces adiestraba el argentino Jorge Sampaoli ganó por 3-0 gracias a un doblete de En-Nesyri y a un gol de Acuña.