El club de los invictos de Primera: Madrid, Barça, Espanyol... y Elche

El «club de invictos» en Primera División, tras cuatro jornadas disputadas de la temporada 2025-2026, ha quedado reducido únicamente a cuatro miembros. Dos de ellos, los gigantes del balompié nacional, Real Madrid y Barcelona. El tercero, emulando a los galos de la aldea de Astérix, un recién ascendido que pelea cada semana por el calificativo de sensación del curso: el Elche. El otro, el Espanyol.

El triunfo contra el Levante y los empates en duelos con mucha complejidad ante Betis, Atlético de Madrid y Sevilla, los dos últimos a domicilio en el Metropolitano y el Sánchez-Pizjuán, tienen al Elche con seis puntos. Alguno podría pensar incluso que son pocos, especialmente tras el viaje a la ciudad hispalense, donde los ilicitanos tenían los tres puntos en su mano a cinco minutos del final y perdieron dos por culpa de errores propios.

Por delante, Real Madrid y Barcelona ya comandan la clasificación. El conjunto dirigido por Xabi Alonso es el único que firma pleno de victorias. El vigente campeón, comandado por Hansi Flick, se dejó un empate antes del parón FIFA, en el campo del Rayo Vallecano. El Espanyol también tiene 10 puntos. Los otros 16 ya han perdido.

Una sensación que hasta el momento no han experimentado los hombres de Eder Sarabia, que mantienen de este modo la inercia positiva del ascenso de la 2024-2025. La siguiente parada en el calendario es otro recién llegado a la máxima categoría, el Oviedo, en el Martínez Valero, este domingo por la tarde.

El buen inicio en cuanto a resultado y el asentamiento del proyecto franjiverde en Primera División siguen aumentando la ilusión en la ciudad de las palmeras. El Elche ha batido este verano récord de abonados, con más de 27.000 que podrían haber superado los treinta mil en el caso de que no se hubiese cerrado la campaña por falta de espacio en el coliseo ilicitano. Nadie osa mirar más allá de los 41 puntos que aseguran la permanencia, aunque soñar, ya se sabe, es gratis.

Crecimiento global

Entre otros motivos porque el Elche nunca había empezado una temporada en la máxima categoría sin perder en las cuatro primeras jornadas. Lo hace ahora por primera vez en sus 25 años en la élite nacional. Otro motivo más para sonreír y para poner el listón lo más alto posible en cuanto a ambición.

El proyecto del Elche, con Christian Bragarnik al frente, navega en un aparente crecimiento en el que lo institucional, lo social y lo deportivo se pretende que vayan de la mano. En este sentido, además, hay que tener en cuenta que varios de los fichajes llamados a dar un salto importante de calidad en la plantilla, como Iñaki Peña, Héctor Fort o Redondo todavía no han podido aportar los granitos de arena, en plural, que se esperan de ellos.

Rafa Mir posando como nuevo jugador del Elche CF / Elche CF

Otros como Rafa Mir, Martim Neto, Víctor Chust o Pedrosa ya se han sumado a los que siguen la progresión del ascenso. ¿El destino? Lo marcará el césped, juez implacable. De momento, eso sí, este Elche se ve en la misma mesa que Madrid y Barça.

