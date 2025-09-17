El Elche prepara la visita del Oviedo con las ausencias de Iturbe, Pedrosa y Álvaro

El Elche se ha ejercitado este miércoles para preparar la visita del Oviedo con las ausencias del portero Alejandro Iturbe, del lateral Adrià Pedrosa y del delantero Álvaro Rodríguez, pero con las altas de Marc Aguado y Germán Valera, bajas la pasada jornada.

El guardameta, inédito aún en la competición de Liga, contaba con permiso del club para ausentarse de la sesión, mientras que el lateral y el atacante se han quedado en el gimnasio rebajando carga de trabajo, según fuentes de la entidad ilicitana.

Salvo complicación durante la semana, los tres estarán a disposición del entrenador, Eder Sarabia, para el compromiso del conjunto ilicitano este domingo ante el Oviedo, teórico rival directo por la permanencia.

Sí han participado en la sesión, celebrada en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva, Marc Aguado y Germán Valera, dos titulares habituales, que se perdieron el encuentro de la pasada jornada por unas molestias físicas y enfermedad, respectivamente. También ha entrenado con el equipo con normalidad el extremo Yago de Santiago, que apura los plazos para su reaparición tras ser intervenido en febrero de una grave lesión de rodilla.