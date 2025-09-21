André Silva mete al Elche en Europa

Antes de empezar a leer consulten la clasificación de Primera División. En el papel del periódico, el teletexto, su web de internet de referencia o la app de resultados que prefieran. No tendrán que esperar mucho para ver al Elche, con algún tipo de destacado, un símbolo, una negrita o un color diferente de letra. Eso indica que el conjunto franjiverde ocupa zona europea.

La liga solo ha completado un 12% de su recorrido, por lo que tampoco hay que echar las campanas al vuelo ni creerse que en la jornada 38 esto va a seguir así. El placer culpable de verse en la zona noble de la élite es el premio al trabajo bien hecho. El Elche ganó al Oviedo, como antes había ganado al Levante. Dos rivales que eran de su liga el curso pasado y lo siguen siendo este. Y ha rascado tres empates en plazas complejas, ante rivales históricos, alguno de ellos multimillonarios. El balance, en puntos y sensaciones, está entre el notable alto y el sobresaliente.

Al Oviedo el Elche lo derrotó mostrando síntomas de superioridad durante largos tramos del duelo, con un golazo colectivo. Otro más. Desde estas líneas hay que seguir insistiendo en la belleza de cada tanto franjiverde en la 2025-2026. En esta ocasión la acción que dio los tres puntos a los ilicitanos la generaron entre Rafa Mir, Mendoza, Germán Valera y André Silva, con la colaboración secundaria (e involuntaria) del guardameta rival, Aarón.

El tanto fue el culmen de una buena reacción a un error tempranero de Mir que pudo costar el 0-1, tras un mal pase atrás en el que regaló la pelota a Rondón. El venezolano dribló a Iñaki Peña, titular por primera vez bajo palos, pero remató desviado. El susto se suavizó «a lo Elche», que antes era con pitera y ahora es con balón y cabeza.

Golazo y calma

Mir de tacón a Mendoza. El mundialista sub-20, antes de coger vuelo hacia Chile, profundiza hacia Valera. Este sigue los cánones del buen extremo, dejando atrás al alicantino Nacho Vidal, ganando la línea de fondo y poniendo el balón en la «olla». Ese concepto futbolístico de barrio, de toda la vida, en el que siempre hay un delantero que las remata todas. El Elche tiene ese delantero en la figura de André Silva, que repelió a sus marcadores y se quedó libre para empujar un esférico que le quedó en los pies tras desviar lo suficiente Aarón para evitar el despeje de su compañero Rahim.

El gol trajo la calma. Se empezó a ver a un Elche que amasaba pelota, desde el mismo Peña, siempre con el bisturí en el pie para tratar de ser más preciso que Dituro en la construcción. El meta cedido por el Barça cumplió el guion. Paró lo poco que le llegó y siempre inició con criterio. Solo tuvo un pequeño borrón en la segunda parte, en un balón dividido que quedó entre él y Affengruber y casi se lo mete en la portería Rondón.

Tranquilidad

Al Elche la ventaja en el marcador le dio la tranquilidad necesaria para imponer su estilo, su idea, su patrón; sin las prisas de obtener un resultado que ya tenía, en las antípodas de un Oviedo al que los nervios de las derrotas empiezan a convertir en pesimismo todo el optimismo generado por el regreso a Primera después de un cuarto de siglo de ausencia. Martim Neto cogió entonces el mando de la fiesta y se encargó de ser la brujula franjiverde. El luso, otra vez, estuvo excelso, con toques de absoluto genio.

Aarón, justo antes del descanso, se redimió de su error en el 1-0 despejando un centro-chut de Valera que o entraba o Mir estaba dispuesto a empujar. Al murciano el larguero le negó poco después la continuidad a su racha goleadora, al repeler por dos veces un remate suyo tras centro de Josan desde la derecha. Fue el arreón que debió aprovechar el Elche para sentenciar, pero no lo hizo. La joya de la corona la dejó Neto, con una ruleta propia de Zidane que no pudo finalizar en gol. Se perfiló bien tras la brillante acción y remató, pero había agotado toda la calidad en el detalle previo y Aarón despejó.

Sin sentenciar, al Elche le tocó sufrir cuando, con el paso de los minutos, perdió gas, brío y fuerzas. Al Oviedo le anularon un tanto por un fuera de juego justito. Rondón tuvo alguna, tímida. En general, los franjiverdes aguantaron bien. Sin sobresaltos. Sin dudas. Sin regalos. Tres puntos más que permiten prolongar la condición de invicto del conjunto dirigido por Eder Sarabia. Más sonrisas. Durante unos días, al menos, desde la atalaya de las posiciones europeas. La racha sigue. Las buenas sensaciones también.

