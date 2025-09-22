Diaby: "Los resultados son una consecuencia del trabajo y queremos más"

El defensa del Elche Bambo Diaby aseguró que la buena dinámica del conjunto ilicitano, quinto en la clasificación e invicto tras cinco jornadas pese a ser un recién ascendido, son "una consecuencia del trabajo" en los entrenamientos y añadió que su equipo "quiere más".

"Nosotros no miramos a nadie, queremos trabajar y seguir disfrutando de la manera en la que lo estamos haciendo. Entrenando fuerte y preparándonos para el próximo rival", comentó el defensa, que restó importancia a que el Elche sea, junto a Madrid y Barcelona, el único invicto del curso.

"Si la racha de alarga, mejor, pero no miramos a ningún rival", reiteró el hispano senegalés, que admitió que el hecho de ser un equipo recién ascendido motivó al grupo para intentar demostrar su valía desde la primera fecha.

El central señaló que la clave del buen inicio del Elche es que todos los jugadores están "con la misma dinámica y mentalidad" y elogió al entrenador, Eder Sarabia, por su capacidad para motivar a los jugadores en cada entrenamiento.

Cinco meses después

Diaby, que reapareció ante el Oviedo cinco meses después de que una lesión de pubis le apartara del equipo, se mostró feliz por haber debutado en Primera "con una victoria y con la portería a cero". "Volver a jugar ha sido una liberación. Han sido meses duros que han acabado con un final feliz", explicó Diaby, que quiso compartir su alegría con las personas que le han acompañado en este proceso y en especial con Sarabia. "Ha estado siempre empujándome para que estuviera tranquilo", afirmó.

Por último, el central del Elche valoró el apoyo de la afición ilicitana en los partidos que el equipo disputa en el Martínez Valero. "Jugar en nuestra casa se nota muchísimo. Jugar aquí es una sensación increíble. Ellos hacen su papel, notamos su aliento y su apoyo", finalizó.