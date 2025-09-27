Elche - Celta | Dinámicas opuestas con la Champions en un horizonte de rosas

La importancia de tener un plan se ve con el paso del tiempo, cuando el mismo da sus frutos (o no). En el caso del Elche son ya seis jornadas (lejos todavía de las 38 que agrupan todo el campeonato en Primera) que, con lo visto hasta la fecha, indican que el conjunto dirigido por Eder Sarabia va en la dirección correcta. Una frase lo puede resumir a la perfección: si ganan al Celta (domingo, 16:15 horas) los franjiverdes terminarán la jornada en zona Champions.

La palabra Champions da vértigo, especialmente en un recién ascendido. El miedo a marearte en las alturas y caer es tan propio del equipo que navega por aguas desconocidas como el de cualquier novato que realiza un deporte de riesgo por primera vez. No es tu hábitat. Pero la ilusión, la adrenalina y la emoción de lo que tienes en el horizonte te empuja a seguir adelante. Hasta que puedas o hasta donde te dejen.

Dentro de sus planes, Sarabia ejecutará este domingo la tercera maniobra de rotaciones en una semana con jornada intersemanal en la que, hasta el momento, las cuentas salen perfectas: triunfo en casa contra un teórico rival directo, empate en un campo difícil y buena imagen en los dos partidos. El tercer reto es un Celta que presenta una dinámica casi opuesta a la de los franjiverdes en este inicio de curso. No ha ganado todavía, aunque cierto es que ha perdido poco. En liga acumula cinco empates en seis jornadas, todos ellos consecutivos y con el mismo resultado (1-1). Además, viene de perder en Europa League en Alemania, contra el Stuttgart, en una mala noche. Esto fue el jueves, por lo que en cuanto a descanso respecta, la ventaja es ligeramente ilicitana, por cuestión de unas pocas horas y bastantes kilómetros de viaje.

Rotaciones

Tras poner en marcha el «plan B» en Pamplona, todo apunta a que el Elche recuperará gran parte de su «plan A» desde el inicio para intentar derrotar al Celta. Al menos de lo disponible, ya que Sarabia sigue teniendo las bajas de Martim Neto (lesión muscular) y Mendoza (con la selección sub-20), aparte del cada vez más recuperado Yago, cuya rodilla no ha sanado a tiempo para recibir en el césped al club en el que se formó. A estas ausencias ya esperadas hay que añadir las de Héctor Fort, con molestias musculares, y Redondo, por enfermedad.

Sin estos, el Martínez Valero espera de regreso a Affengruber y Bigas; con Víctor Chust opositando a la tercera plaza de central tras su buena actuación en El Sadar. Álvaro Núñez y Febas, inamovibles del once, podrían pasar por boxes, aunque carecen de sustitutos naturales. Rafa Mir también espera el peto del titular, cuya última (o primera) pieza es la más debatible: ¿Iñaki Peña o Dituro?

Sarabia, Dituro, Peña y la portería del Elche Eder Sarabia ha explicado la suplencia de Dituro esta semana, aseverando que si el argentino hubiese competido algún error no le hubiese sentado en el banquillo, por no minar su confianza. "Si hubiese cometido algún error seguramente le hubiese dado continuidad. Es parte de la gestión y entendemos que estamos muy bien cubiertos. Estoy contentísimo del ambiente que tienen y van a seguir mejorando. Iré eligiendo el que en cada partido nos pueda dar más. Luego habrá un momento en el que demos continuidad a alguno. Yo, salvo el año pasado, siempre he ido cambiando", explicó Sarabia, que se congratuló de tener la portería cubierta con los porteros deseados y definió en una palabra la situación con Dituro y Peña: "Naturalidad".

De la decisión que desvele Sarabia hoy se podrá deducir si la portería rota o si ya tiene un dueño. Enfrente, un Celta entre dolorido y hambriento por ganar, en el que Claudio Giráldez no podrá contar con Starfelt, Ristic ni el exfranjiverde Carreira, lesionados; y mantiene la duda de Javi Rueda. El técnico del equipo gallego, consciente de la necesidad que tienen los suyos por ganar, tendrá en el veterano Iago Aspas y en Borja Iglesias, que lleva cuatro tantos en competición oficial, a sus principales referentes sobre el verde del Martínez Valero.

Alineaciones probables

Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Marc Aguado, Febas, Diangana, Germán Valera; André da Silva y Rafa Mir.

Celta de Vigo: Radu, Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez; Mingueza, Moriba, Sotelo, Hugo Álvarez; Aspas, Williot y Borja Iglesias.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité Balear)

Campo: Estadio Martínez Valero.

Hora: 16:15

