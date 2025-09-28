El EuroElche exhibe un fútbol de Champions

Ya son siete hojas arrancadas del calendario y el Elche sigue dando motivos para disfrutar, confiar y soñar. No cabe duda que el objetivo es el que es. Nadie debe despegar ni un pie del suelo. Sin embargo, las palabras Europa, en su mayor formato como es la Champions League, empiezan a sonar en el entorno franjiverde. Porque el equipo se lo merece. No están ahí, cuartos en la tabla, por flor de un día. Ni por suerte. Están por fútbol, trabajo y resultados. Todo en uno.

La cita contra el Celta se presentaba compleja. Otro rival de tronío. Otra prueba de fuego. Como en las seis anteriores, este Elche no perdió. Y como viene siendo costumbre en casa, ganó. Tercer triunfo consecutivo. Muy convincente, con tramos de excelente fútbol, compartido con su oponente durante una primera parte vertiginosa y sometiéndolo en una segunda brillante, reponiéndose a un penalti errado, aguantando el 2-1 primero con el balón en los pies y luego con corazón y defensa. Empieza a ser un día más en la oficina franjiverde y no hay mejor noticia que lo que debería ser excepcional parezca habitual.

Sería injusto indivualizar en nadie el triunfo franjiverde contra el Celta, pero si alguien merece ser mencionado en primer lugar ese es John Chetauya. Si alguien necesitaba redención era él, tras dos malas actuaciones al inicio de la temporada. Si alguien necesitaba confianza era él. Otro entrenador le hubiese mandado al fondo del banquillo. O cedido a cualquier club de Segunda, estando como estaba todavía el mercado abierto. John se quedó. Sarabia confío. Y su examen lo aprobó con alta nota. Sin nervios. Sin esconderse. Sin errores. Y apareciendo para culminar la victoria, en el momento en que su equipo asediaba, pero no marcaba. John dio el empujón definitivo.

Antes, el ritmo fue frenético. Y eso empieza a jugar a favor de los ilicitanos, capaces de resistir más en los segundos tiempos que algunos de sus contrarios. Con altas temperaturas, incluso. El día empezó con pifia, tras un error de marca de Bigas que dejó a Román solo ante Dituro, de vuelta al once inicial. El futbolista del Celta perdonó y tiró fuera. Con los gallegos aceptando el envite para ir de cara a por los tres puntos, el juego fue maravilloso durante muchos minutos, sin apenas interrupciones, y con florituras como una ruleta de Febas, mayúsculo durante toda la tarde, que le valió amarilla a Mingueza.

El 0-0 lo rompieron entre Dituro, Josan y André Silva. Cada uno en su papel. El argentino envió largo, el crevillentino controló orientado para sacar un centro que el portugués solo tuvo que empujar, siempre en su posición de «9». El himno de la Champions empezaba a resonar, hasta que Borja Iglesias lo apagó tras un robo cerca del área ilicitana en el que se pidió mano, fuera de juego y falta, pero no se señaló nada. El Panda no esperó a nadie y batió a Dituro.

De ahí hasta el descanso ambas escuadras tuvieron sus momentos, con los franjiverdes algo desquiciados por la labor arbitral. Al regresar de vestuarios todo cambió, el Elche se hizo dominador total del encuentro y el colegiado otorgó un penaltito por mano de Carlos que Radu le negó a Rafa Mir. El cancerbero rumano se encargó de mantener con vida a los suyos, con paradas a André Silva y a Álvaro Rodríguez hasta que John dijo basta. Había que ganar. Se merecían ganar. Y ganaron.

Tras el 2-1 el Celta despertó del letargo, pero el Elche fue consiguiendo retener la pelota y que se jugara más cerca de Radu que de Dituro durante un buen tramo, hasta llegar a los siete minutos de descuento. Ahí tocó bajar el culo, apretar, correr, ayudar al compañero. En esto estuvieron todos excelsos. Con el pitido final quedó solo la alegría de ganar. Y la satisfacción de verse en Champions. Y no por suerte sino por puro fútbol.

