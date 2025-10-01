Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Elche prepara la visita al Alavés con Neto y Redondo y sin Fort ni Pedrosa

El Elche, en grupo, tras el gol que le dio el triunfo en el Martínez Valero ante el Oviedo

El Elche, en grupo, tras el gol que le dio el triunfo en el Martínez Valero ante el Oviedo / LaLiga

Agencias

EFE

El Elche comenzó este miércoles a preparar la visita del domingo a Mendizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés con las altas de los centrocampistas Martin Neto y Fewde Redondo y las ausencias de los laterales Héctor Fort y Adriá Pedrosa. El portugués Neto se perdió los dos últimos encuentros del Elche por problemas musculares, mientras que su compañero argentino ha sido baja en los tres compromisos anteriores por una enfermedad.

Las ausencias en la sesión de este miércoles, además de la ya conocida de Rodrigo Mendoza, presente en el Mundial de Chile con la selección sub-20 de España, fueron Fort y Pedrosa, quienes se han quedado en el gimnasio realizando un trabajo específico. Los laterales, dos de las últimas incorporaciones del equipo ilicitano en el mercado, acusan ligeros problemas físicos, por lo que su presencia en la convocatoria ante el conjunto alavés dependerá de su evolución en los próximos días.

