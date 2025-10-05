Insultos a Rafa Mir en Vitoria
El árbitro del encuentro detuvo el encuentro en Mendizorroza cuando parte de la grada la tomó con el delantero al abandonar el campo sustituido
El Deportivo Alavés - Elche CF ha tenido que detenerse durante algunos minutos por las cánticos proferidos desde la grada de Mendizorroza, que han obligado al árbitro Ortiz Arias a tomar la decisión y avisar al delegado de campo de que cesaran las falta de respeto tal y como marca el protocolo de LaLiga.
Era el minuto 69 cuando Eder Sarabia tomaba la decisión de sustituir a Rafa Mir por André Da Siva. En ese momento parte de la grada babazorra ha comenzado a cantar "Rafa Mir, violador". Acto y seguido el colegiado del encuentro se ha marchado a la banda y ha hablado con el delegado y la Ertzaintza para que dijeran por megafonía que pararan los cánticos.
Rafa Mir, denunciado por presunta agresión sexual en 2024 fue detenido y posteriormente puesto en libertad con medidas cautelares. Por ahora el caso sigue en instrucción en el juzgado de Llíria.
Eder Sarabia ha sido el más crítico con los hechos acaecidos: "La sociedad vasca, de la que formo parte, nos comprometemos con ciertas causas, en este caso existe una presunción de inocencia que nos estamos saltando y no me gusta demasiado".
