Insultos a Rafa Mir en Vitoria

El Deportivo Alavés - Elche CF ha tenido que detenerse durante algunos minutos por las cánticos proferidos desde la grada de Mendizorroza, que han obligado al árbitro Ortiz Arias a tomar la decisión y avisar al delegado de campo de que cesaran las falta de respeto tal y como marca el protocolo de LaLiga.

Era el minuto 69 cuando Eder Sarabia tomaba la decisión de sustituir a Rafa Mir por André Da Siva. En ese momento parte de la grada babazorra ha comenzado a cantar "Rafa Mir, violador". Acto y seguido el colegiado del encuentro se ha marchado a la banda y ha hablado con el delegado y la Ertzaintza para que dijeran por megafonía que pararan los cánticos.

Rafa Mir, denunciado por presunta agresión sexual en 2024 fue detenido y posteriormente puesto en libertad con medidas cautelares. Por ahora el caso sigue en instrucción en el juzgado de Llíria.

Rafa Mir, a la entrada del Juzgado de Instrucción de Llíria / SD

Eder Sarabia ha sido el más crítico con los hechos acaecidos: "La sociedad vasca, de la que formo parte, nos comprometemos con ciertas causas, en este caso existe una presunción de inocencia que nos estamos saltando y no me gusta demasiado".