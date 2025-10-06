El austriaco David Affengruber, primer jugador baja por sanción en el Elche esta campaña

El defensa austriaco, David Affengruber, expulsado este domingo en la segunda parte del encuentro ante el Deportivo Alavés (3-1), será el primer jugador del Elche que se perderá un partido por motivos disciplinarios. El central, expulsado con roja directa por una acción del juego, no estará a disposición del entrenador, Eder Sarabia, para el próximo partido de Liga ante el Athletic Club del 19 de octubre.

Para cubrir la ausencia del austriaco el técnico vasco cuenta con varias alternativas, como Víctor Chust o Bambo Diaby.

El conjunto ilicitano únicamente había sufrido durante el presente campeonato la expulsión de su entrenador durante el partido ante Osasuna, situación que provocó que fuera sancionado con dos partidos.

La última vez que el Elche se quedó en inferioridad numérica en el terreno de juego fue en la antepenúltima jornada de Liga del pasado campeonato, cuando Germán Valera tuvo que abandonar el campo por dos amarillas en el partido ante el Huesca en El Alcoraz (2-1).