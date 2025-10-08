TRIBUNALES
El Elche CF descarta tomar medidas disciplinarias contra Rafa Mir
El club ilicitano asegura que era, plenamente, consciente de la situación del delantero antes del fichaje, y confía en la "presunción de inocencia"
EFE
El Elche CF descarta tomar medidas disciplinarias contra su jugador Rafa Mir tras ser procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia.
El club ilicitano, según han confirmado a EFE fuentes oficiales de la entidad, confía plenamente en la presunción de inocencia del futbolista, que llegó este verano al club, cedido por el Sevilla, y que ha marcado tres tantos en ocho jornadas.
La entidad recuerda que era plenamente consciente de la situación del jugador murciano antes de su incorporación y se alinea totalmente con su entrenador, Eder Sarabia, que ya mostró su apoyo públicamente a Rafa Mir tras el último partido en Vitoria, donde fue insultado por parte de la afición del Deportivo Alavés.
"La sociedad vasca nos comprometemos con ciertas causas, en este caso existe una presunción de inocencia que nos estamos saltando y no me gusta demasiado", comentó el entrenador al ser cuestionado por los insultos de "Rafa Mir, violador" que recibió su jugador cuando fue sustituido por André Silva en Mendizorroza.
Fianza de 12500 euros
Rafa Mir, que esta campaña juega en el Elche prestado por el Sevilla, ha sido procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia y se le impuesto una fianza de 12500 euros para hacer frente a una eventual condena, según confirmaron este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
- El Roig Arena bate un récord de asistencia en toda la historia de la ACB
- Las sensaciones de Juan Roig en el Roig Arena: 'Parece que estemos en otra ciudad, que esto sea la NBA
- Descarte de Pedro Martínez y regreso de Brancou Badio
- Uno de los pueblos medievales más bonitos de España para visitar este otoño
- Goles y sentimiento en el homenaje a Pepe Cerveró de las Leyendas del Valencia CF y los veteranos de Real y Montroi
- Ron Gourlay tiene un mensaje para el valencianismo
- Kervin Arriaga-Unai Vencedor, el doble pivote multifuncional que maneja Calero
- Only Fans: ¿Qué famosos venden su contenido erótico?