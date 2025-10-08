Rodrigo Mendoza, un talento mundial

El fútbol español sigue siendo uno de los principales referentes a nivel mundial en la creación/confección de centrocampistas con una proyección de futuro inmejorable. Pero lo que difiere a esta fábrica perfeccionada del resto de factorías es indudablemente el talento que atesoran estos futbolistas desde muy pequeños. Un combinado prodigioso de elegancia, de clase y de destreza táctica/técnica que los convierten en efectivos muy valiosos y extremadamente cotizados, y cada vez más... y si no, que se lo digan a la Premier League con sus últimos fichajes. Pero la joya del momento, el mediocentro de moda, el hombre del que todo el mundo habla... no está ni en el Real Madrid, ni en el Barcelona. El mago Rodrigo Mendoza Martínez-Moya lleva la firma ilicitana: es la perla, la referencia y el hombre que quiere marcar una época en el Martínez Valero. Pero su crecimiento a pasos agigantados tiene una disyuntiva adversa: deja incierto su futuro al acecho de los clubes más grandes.

Sin duda, es uno de los elegidos, uno de esos jugadores que se visten de gala, que llevan el sombrero y la varita mágica, que trabajan en la sombra, pero que sin ellos el juego de su equipo se caería en pedazos. A sus 20 años, lleva la capa, lidera a su equipo/selección, pero quiere ponerse la corona de oro, la de los mejores. Ganas no le faltan, talento le sobra, y su sacrificio es innegociable para bautizarse como el 'nuevo Pedri', uno de esos jugadores que marcan épocas. El Elche CF quiere mimar a su joya, quiere cuidar a su diamante bruto, pero su afición quiere seguir deleitándose con el exclusivo juego de su estrella hasta la eternidad. Un sueño que los aficionados franjiverdes quieren que se prolongue, que dure para siempre, aunque por desarrollo y proyección parezca improbable. Pero no nos olvidemos de dónde viene, quien lo ha formado, quien lo ha visto crecer y quien le ha dado la oportunidad de hacerse grande, y ahí, el equipo alicantino y el trabajo de sus categorías inferiores tienen un mérito tremendo. Hasta el momento, tanto Eder Sarabia como la selección española Sub-20 disfrutan, contemplan y disponen entre sus manos a uno de los centrocampistas más completos del mundo. Y sí, su margen de mejora es incalculable, su progresión continua, pero su destreza brilla por sí sola. Es el presente y futuro del Elche y de España, no nos olvidemos.

Rodrigo Mendoza, durante un partido con el Elche / Rodrigo Mendoza

Su magia reluce, su clase deslumbra en el Mundial Sub-20

Su carisma y su fútbol han llegado a la selección española pero no de forma transitoria, sino imperecedera. Su paso por las categorías inferiores españolas, tanto en la Sub-17 como con la Sub-21 (con la que debutó el 5 de septiembre de 2025), ya dejaron síntomas evidentes de que este no es un jugador cualquiera: es uno de los mayores talentos nacionales de los últimos años. Y el show de Mendoza solo acaba de empezar. Ahora, el canterano ilicitano está encandilando a toda España con sus habilidades técnicas, su sentido táctico y los galones que demuestra llevando la manija de la sala de máquinas, del juego del equipo en el Mundial Sub-20. Desde su llegada, ha sido un fijo y uno de los pilares en la explosión de esta selección para Paco Gallardo, el cual se muestra fascinado con las cualidades superlativas que posee el jugador. El futbolista de 20 años y 1,82 metros de altura ha acumulado cuatro titularidades consecutivas en el doble pivote junto a Thiago Pitarch (canterano del Real Madrid). Su capacidad para construir el juego, generar oportunides de peligro y su versatilidad, que le permite adelantar su posición en jugadas ofensivas, le convierten en un perfil completo y adaptable a distintas fomas de jugar. Su magia reluce, su clase deslumbra en el Mundial Sub-20. Su impacto ya alcanza todos los niveles (nacional e internacional), y ya son muchos los clubes que han centrado su mirada en el centrocampista español y las posibilidades de incorporarlo de inmediato.

El pasado martes 7 de octubre, en los octavos de final ante Ucrania, Rodrigo Mendoza volvió a sobresalirse con una actuación perfecta y decisiva tras fimar una asistencia al alcance de muy pocos para el posterior gol de Pablo García (otra de las joyas del Betis). Su protagonismo fue creciendo durante el partido, con un rendimiento sensacional: en lo puramente futbolístico, con el 88 % de los pases precios y una oportunidad de gol creada; y en su encomiable labor defensiva con acciones de mucho nivel, con ocho recuperaciones y tres intercepciones. Con todo ello, se coronó como uno de los mejores del encuentro, en un derroche más de su calidad y de su polivalencia en el juego del equipo. La hoja de ruta de la selección para el próximo enfrentamiento en los cuartos de final pasará por imponerse al ganador del Colombia - Sudáfrica, aunque este grupo da vibras de equipo grande, trabajado y con ganas de hacer historia con España.

Rodrigo Mendoza en el partido de España Sub-20 contra Ucrania / Elche CF

Pieza clave con Eder Sarabia

En las entrañas del Martínez Valero, en las calles de Elche, la afición franjiverde son conscientes de sus privilegios, de lo que supone tanto para el club como para la afición tener entre sus filas una piedra preciosa, natural y fácilmente convertible en oro puro. En ese proceso, la máxima aspiración del conjunto ilicitano es quedarse con el jugador el mayor número de tiempo posible, aunque son conscientes de las 'novias' que ya tiene detrás el jugador, y las que están por llegar, que no son pocas... En este escenario, se le abren dos caminos correlacionados al equipo alicantino: retener a su joya todo lo que puedan, perfeccionarla y disfrutar de él en esta temporada exigente en Primera División (situación ideal para el jugador para seguir creciendo); o desprenderse de forma inevitable del jugador y sacar un rédito económico superlativo con su traspaso (tesitura que interrumpiría su proceso de maduración y alejaría la posibilidad de obtener unos ingresos mayores en un futuro). Mendoza, que ya renovó el pasado 19 de agosto hasta 2028 con el Elche, se siente muy feliz en su casa, y es uno de los referentes del proyecto deportivo de la entidad a largo plazo. Una de las caras visibles del nuevo proyecto de consolidación en la máxima categoría del fútbol español. Y su afición así lo desea.

Sus números avalan su importancia capital en los planes/esquema de Eder Sarabia, donde ha mostrado su mejor versión y se ha dado a conocer al mundo. En sus cuatro temporadas en el primer equipo, ha disputado 56 partidos, y ha sumado cinco goles y dos asistencias. Su desarrollo le ha impulsado con los años ha ser el eje de la medular del Elche, y más, en un juego de dominio y control del partido, que encaja a la perfección con su estilo de juego. Misma situación que con España Sub-20, con la que actua en ese doble "6", con un corte más defensivo, pero que es determinante con su seguridad, salida de balón y capacidad para filtrar pases en el último tercio del campo. Combina aptitudes de contención, organizativas y creativas. Un pack completo de versatilidad que le permite ocupar tanto posiciones más defensivas (MCD) como ofensivas (MC/MCO/ED). En general, su fuerte es el manejo del balón y esa mirada periférica que tiene empezando desde más atrás.

Rodrigo Mendoza en un partido con el Elche CF / Elche CF

Una cláusula corta alejada de su inmenso potencial

Cierto es que, las características futbolísticas, su dorsal '8' con la selección, su forma de jugar y sus movimientos se asemejan directamente con Pedri. Tanto es así que, muchos lo catalogan como el 'nuevo Pedri', la viva imagen del canario. Pese a que las comparaciones muchas veces son odiosas, en este caso, que te relacionen con uno de los mejores mediocentros españoles del momento, te hace pensar del inmenso potencial que atesora el jugador. De hecho, Mendoza siempre ha alabado el juego del centrocampista del Barcelona, y estaría ilusionado de volver a entrenar con el canario, pero está vez en la selección absoluta. Desde luego, si sigue este camino de crecimiento máximo, muy pronto le veremos en las listas de Luis de la Fuente, quien seguro lleva observando al jugador desde hace años y no dudaría en darle la oportunidad entre los mejores.

No obstante, hay un tema en concreto que tiene, no sé si sin dormir, pero que inquieta tanto al club como a su afición: su baja clásula de rescisión, que se ha quedado corta, alejada de su proyección y su revalorzación creciente. A pesar de que el jugador tiene contrato para los próximos tres años, el Elche CF podría perderlo por tan solo 20 millones de euros, una ganga para cualquier equipo grande con dinero. La intención del club ilicitano es retenerlo todo lo que pueda y crecer junto al futbolista todo lo que se pueda. Pero... con este nivel, su calidad y su juventud, si vislumbra una Odisea quedarse con él con ese precio en el mercado. Además, actualmente, según el portal estadístico 'Transfermarkt', el murciano tiene un valor de mercado de 9 millones de euros, lo que supone una subida tremenda de 8M€ en comparación con su anterior cifra. El tiempo dirá que futuro le deparará a la perla franjiverde, pero lo que sí que está claro es que tanto el Elche CF como España tienen delante a uno de los centrocampistas más prometedores del mundo, una joven promesa con un don innato para dejar huella en todos lados.