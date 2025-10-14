Los números del Elche - Athletic en el siglo XXI

El Athletic Club, que el domingo visitará al Elche en la novena jornada liguera, sólo ha perdido uno de los seis partidos oficiales que ha disputado en el Martínez Valero en lo que va de siglo XXI.

El único triunfo local en esta serie se registró el 22 de mayo de 2021 en un encuentro de la última jornada de liga en el que el Elche se jugaba la permanencia y logró su objetivo gracias a una victoria por 2-0 con goles de Raúl Guti y Lucas Boyé.

En los cinco partidos restantes el Athletic sacó un resultado positivo del estadio ilicitano. En las temporadas 2013-14 y 2021-22 el partido acabó sin goles y en la 2019-20, con el Elche en Segunda, ambos equipos se enfrentaron en una ronda eliminatoria de Copa a partido único.

Ernesto Valverde, imagen de archivo / SD

Iago Herrerín, héroe del Athletic en Copa

Después del 1-1 registrado en los 120 minutos de juego, aquel cruce de dieciseisavos de final se resolvió a favor del conjunto bilbaíno en una agónica tanda de penaltis en la que los locales llegaron a tener dos goles de ventaja e Iago Herrerín acabó siendo el héroe del Athletic.

Además, el equipo rojiblanco ganó los dos partidos restantes en el Martínez Valero, por 2-3 en la 2014-15 (Jonathas 2/Aketxe, San José e Iñaki Williams) y en su última visita, el 11 de septiembre de 2022, por un contundente 1-4 (Eze Ponce/Fernández Mercau en propia puerta, y los navarros Sancet de penalti, Nico Williams y Berenguer).