Diaby, Febas y Affengruber se suman al grupo de capitanes del Elche, que tendrá seis

Los futbolistas del Elche CF, Bambo Diaby, Aleix Febas y David Affengruber, se unen esta temporada al grupo de capitanes del equipo ilicitano, del que también forman parte Pedro Bigas, Matías Diruto y Josan Ferrández, según informó el club ilicitano a través de sus redes sociales.

Aleix Febas cumple su tercera temporada en el Elche, mientras que para Diaby y el austriaco Affengruber es la segunda. Los tres fueron claves en el buen rendimiento del equipo que logró el ascenso, aunque su elección tiene que ver más con su ascendente en el grupo que con su antigüedad.

Josan Ferrández, formado en la cantera del Elche, es el único superviviente en la plantilla que ascendió a Segunda División hace siete años, mientras que Bigas cumple su quinta temporada en la entidad, con la que ya estuvo en Primera en su última etapa.

En circunstancias normales, el jugador que suele llevar el brazalete en los partidos es Pedro Bigas, ya que pese a sus 35 años es titular indiscutible, algo que no sucede en el caso de Josan.

El portero argentino Dituro, por su parte, llegó al Elche en el mercado de invierno de 2024 y desde su llegada se ha convertido en un futbolista clava en el terreno de juego y en el vestuario.