Elche y Athletic Club empatan a cero con polémica arbitral

Catorce días esperando la reacción del Elche al «peor partido de la temporada» y primera derrota del curso y, pese a la ausencia de victoria, los cien minutos vistos en el estadio Martínez Valero hicieron buenas las 334 horas transcurridas entre el Alavés-Elche y el Elche-Athletic. Se sumó un punto, pero la sensación que sigue transmitiendo el equipo de Eder Sarabia es precisamente esa, la de un equipo que sabe a lo que juega, que desarrolla su propuesta y que, cuando lo hace y lo hace bien, está más cerca del triunfo que de la derrota. Y, sobre todo, siempre se puede ir del césped con la cabeza alta.

El Elche domó durante buena parte de su duelo al Athletic. Solo le faltó cazar al león, matarlo. Ahí aparecieron las carencias. Los contratiempos. Los antagonistas de toda historia. En lo primero destacó el excesivo nerviosismo que se pinchó en vena el franjiverdismo tras alguna decisión, más o menos errónea, de un colegiado que pudo dar gracias a que, en general, se encontró con 22 futbolistas nobles. En lo segundo tuvo que ver ese pequeño toque de André Silva a Vivian que salvó al central internacional con España de irse a los vestuarios en el minuto 25 tras cortar con la mano un balón que le quedaba al ariete portugués solo ante el portero rival. Y el tercero tuvo nombre y apellido: Unai Simón. Fue el mejor protector en la caza franjiverde, evitando con dos paradas notables el primer gol del Elche. Ese que nunca llegó y que lo dejó todo en 0-0.

Sin echar de menos a Affengruber

El choque fue tan entretenido y la versión ofrecida por los hombres de Sarabia tan buena que nadie reparó en las ausencias. O, mejor dicho, en «la» ausencia. No estaba Affengruber y parecía el mayor drama en la ciudad desde la enésima negativa de cualquier gobierno central al retorno de la Dama. El cuerpo técnico escogió a Petrot para suplirle, con una línea de cuatro y más responsabilidad a Bigas y Chust. Ambos vieron con alivio como los hermanos Williams empezaban el choque en el banquillo. Ambos dieron un recital cuando los dos entraron al campo.

Elche-Athletic Club en un córner / EFE

Hay defensa más allá de Affengruber, por lo tanto. El Elche empezó la partida de ajedrez entre Sarabia y Ernesto Valverde encontrando el modo de no cometer errores ante la presión alta de los rojiblancos, que no parecían temer miedo al horario ni la temperatura para desplegar su poderío físico. Tras un susto en el que un mal pase de Chust interceptado por Sancet no cogió dirección entre palos, desprotegidos de la guardia de Iñaki Peña, nuevamente elegido por delante de Dituro para jugar, los franjiverdes se entonaron.

Tres directores de juego

Lo hicieron en torno a los tres centrocampistas titulares. Marc Aguado, Febas y Martim Neto. Especialmente destacados estuvieron los dos primeros, dueños del partido siempre que las revoluciones no se dispararon por las mencionadas decisiones arbitrales que enfervorecieron a la grada, desquiciaron a Sarabia y afectaron al grupo de los que, al fin y al cabo, tienen que ejecutar el plan sobre el verde. No es lo mejor incitar desde la zona técnica a un juego alocado cuando tu idea es totalmente la contraria. El paso por vestuarios sentó bien al preparador vasco, relajó a sus futbolistas y, pese a que tanto Nico como Iñaki ingresaron a la vez al terreno de juego, el Elche siguió dominando.

Antes pasaron cosas. Como esa mano de Vivian advertida desde la sala VOR que era roja de manual, se pongan como se pongan aquellos gurús que solo buscan liar el reglamento. Al Athletic le salvó un ligero toque de André Silva en el forcejeo con Vivian, que hubiese pasado desapercibido en cualquier lance del partido, excepto en una revisión del VAR. Tampoco gustó que desde Madrid se pasara por alto un puñetazo, leve pero puñetazo, de Yuri al propio André Silva.

Nico Williams en el Elche 0-0 Athletic Club / Athletic Club

Volviendo a lo meramente futbolístico, ya que la cita entre Elche y Athletic merece que se hable más de eso que de lo otro, la primera intervención de Simón fue una buena mano a tiro cruzado de Rafa Mir, después de que el murciano fuera más pillo que Yuri en una acción por arriba y más habilidoso que Laporte por abajo. Tras el descanso, entre Chust, pese a tener amarilla por una absurda protesta en esos instantes de tensión, y Bigas, controlaron a los Williams, siempre con apoyos constantes de laterales y mediocentros.

Nico montó el taco en un par de ocasiones, pero en las dos se supo congregar la defensa franjiverde para defender su área y la portería de Peña. Los minutos y la entrada de Mendoza dieron más aire de superioridad a los locales, capaces incluso de robar un par de veces con peligro en campo contrario para atacar la defensa descolocada y no ordenada del Athletic.

En una de esas, André Silva se sacó un chut duro, con buena dirección. Unai Simón alzó su brazo, lo repelió con la mano y tuvo la fortuna de que el primer rebote le dio en el hombro y se fue para fuera y no para dentro; y de que el segundo, en zona de nadie, acabó siendo despejado. De ahí al final, la incertidumbre del 0-0 provocó que incluso Iñaki Peña, inédito en paradas, tuviera que palmear en el descuento un tiro de Berenguer. Un punto. No parece gran botín. Lo es por las formas. El Elche domó al león. Esta vez, no lo cazó. Pero anduvo muy cerca de hacerlo.

