El enfado de Sarabia con la polémica arbitral contra el Athletic

Eder Sarabia señaló este domingo tras el empate ante el Athletic Club (0-0), que la posible expulsión de Vivian mediada la primera parte por un mano "pudo cambiar el partido". El colegiado, tras consultar el VAR, no señaló la acción del jugador del Athletic al apreciar una falta previa del atacante del Elche, André da Silva, decisión que indignó al preparador del Elche.

El entrenador vasco quiso analizar la acción polémica en su primera respuesta y recordó que la jugada tuvo "matices importantes". Sarabia recordó que en el minuto 11, en una acción muy similar, el árbitro dejó seguir la jugada tras un forcejeo entre el central vasco y André da Silva.

"En esa jugada, o pita falta o al menos amarilla pero no puede no pitar nada. Y luego está el VAR para ayudar", lamentó el entrenador, que no quiso que esta acción opacara "el partidazo" de su equipo.

Sarabia elogió el juego del Elche ante un Athletic que dijo que les "apretó bien" y destacó que su equipo supo "minimizar" el ataque del conjunto vasco.

"Nos ha faltado algo de tranquilidad en ataque y algo de profundidad, pero lo hemos intentado hasta el final", señaló el preparador, que a pesar de todo incidió en que el portero Unai Simón "ha salvado" al Athletic.

Sarabia agradeció haber recibido de su padre, Manolo Sarabia, el trofeo de mejor entrenador de septiembre, y afirmó que su próximo reto es "pasar de los 30.000 espectadores" en el Martínez Valero.

Por último, el técnico se refirió a la protesta de los jugadores por el partido que se disputará en Miami entre el Villarreal y el Athletic Club.

"Yo siempre he sido muy reivindicativo, lo heredé de mi padre. Me gustaría que la AFE hiciera más cosas y que los entrenadores estuviéramos más unidos. No estoy en contra de ese partido, pero lo que se quiere es claridad y transparencia y que todos sintamos que somos parte de esto", explicó.

"Tenemos un producto maravilloso que podemos exportar, como va a pasar con el fútbol americano en Madrid, pero tiene que haber más claridad. Si nos hubiera tocado a nosotros jugar allí sería especial. Así que, por qué no", se cuestionó el preparador.