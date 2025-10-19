Polémica arbitral en el Elche-Athletic
El colegiado Guzmán Mansilla se inventa una falta previa muy dudosa para no expulsar a Vivian por unas manos claras. Indignación en el Martínez Valero
La jornada del domingo arranca con polémica en el primer partido de equipos de la Comunitat Valenciana. El Elche CF ha sido víctima de una polémica arbitral que puede costarle cara en el partido que le enfrenta al Athletic Club en el Martínez Valero.
El colegiado Guzmán Mansilla ha perdonado la roja al central del Athletic Vivian. El vasco ha sacado la mano de forma intenciada para que André Silva no se quedara solo delantero del portero Unai Simón.
El árbitro se ha ha marchado al VAR para revisar la jugada y valorar una posible expulsión, pero al final ha acabado por señalar una falta previa muy dudosa en ataque.
Agresión de Yuri
La jugada ha provocado la indignación de la afición ilicitana y las protestas de los jugadores. También se ha reclamado una agresión sin balón de Yuri a André Silva.
