La afición del Elche dispone de 500 entradas para el partido de Copa ante Los Garres

El Elche ha puesto a la venta 500 entradas para sus aficionados, al precio de 12 euros, para el partido de la primera ronda de la Copa del Rey frente al modesto UD Los Garres, que se disputará el 29 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Enrique Roca–Nueva Condomina de Murcia.

La venta de las localidades está abierta en esta ocasión tanto para abonados como para no abonados, con el objetivo, según ha explicado el club, de que todos los seguidores puedan acompañar al equipo en este primer compromiso copero de la temporada.

También autobús

La venta de las localidades ha comenzado este martes, desde las 10:00 horas, y finalizará el 27 de octubre, a las 19:00 horas.

El Elche también habilita un servicio de autobús para facilitar el desplazamiento de los aficionados. El precio del billete es de 10 euros y la salida está prevista el miércoles 29 de octubre, a las 17:00 horas, desde el Estadio Martínez Valero.