El Elche prepara la visita al Espanyol con la única ausencia de Diangana

El Elche prepara la visita del próximo sábado al Espanyol de Barcelona con la única ausencia del congoleño Grady Diangana, quien sigue convaleciente de una lesión muscular. El atacante se lesionó en el encuentro ante el Deportivo Alavés, por lo que cumplirá ante el conjunto catalán su segundo partido fuera del equipo como consecuencia de una dolencia en la cabeza larga del bíceps femoral, según informó la entidad ilicitana.

El entrenador del equipo, Eder Sarabia, ha podido contar este miércoles en la sesión, celebrada en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva, con el lateral Héctor Fort, ausente por problemas musculares de las últimas convocatorias, y con el extremo Yago de Santiago. El jugador gallego, que aún no ha debutado esta temporada, ya tiene el alta médica tras la grave lesión de rodilla que sufrió en enero, pero la pasada semana sufrió pequeñas molestias que frenaron su proceso, por lo que el técnico decidió no incluirlo en la convocatoria.

Vuelve Affengruber

La otra novedad en el conjunto ilicitano es la vuelta al equipo del central austríaco David Affengruber tras cumplir la pasada jornada un partido de sanción por su expulsión en Vitoria.