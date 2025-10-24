Previa: El Elche CF visita el RCDE Stadium en el duelo 'revelación' de LaLiga

El partido de este sábado en el RCDE Stadium enfrenta a dos de las revelaciones de LaLiga EASports, el RCD Espanyol, sexto, y el Elche CF, séptimo, pelean por los puestos europeos de la clasificación tras haber regresado a Primera División esta misma temporada. Los artífices del buen rendimiento de ambos conjuntos, Manolo González y Eder Sarabia, presentan un juego atrevido y que promete brindarnos un encuentro para el recuerdo.

Unos inicios para enmarcar

El Espanyol ha firmado un inicio histórico. El conjunto perico hacía mucho tiempo que no arrancaba así la temporada, concretamente 30 años. Los soldados de Manolo González obtuvieron un balance de 10 puntos de 12 tras las 4 primeras jornadas y ahora con 15 puntos en total están peleando por los puestos europeos. Un desempeño sobresaliente que sitúa la temporada 2025/2026 como el segundo mejor comienzo liguero del Espanyol desde la temporada 1995/96.

Además, los catalanes se han mostrado muy sólidos en su estadio en esta campaña, con tres victorias, un empate y una derrota. Mantener la buena dinámica es clave para el conjunto blanquiazul y los jugadores, que parecen tener los pies en el suelo, no se apartan del discurso de partido a partido.

A su vez, lograr un triunfo este sábado es especial para el club perico, ya que es el duelo previo al 125 aniversario de la entidad, el 28 de octubre. Por otra parte, no todo podía ser alegría en Cornellá y los catalanes seguirán lidiando con la baja del delantero, y capitán, Javi Puado por su esguince de rodilla derecha en un entrenamiento a principios de octubre.

Respecto a su rivalidad con el conjunto de Eder Sarabia, el Espanyol parece que le tiene la medida tomada como anfitrión. El cuadro ilicitano, en toda su historia, únicamente ha podido ganar en dos ocasiones en el feudo blanquiazul: en la 2021-22 (1-2) y en la 1965-66 (0-3). El último precedente, el año pasado en Segunda División, acabó con el triunfo local en el RCDE Stadium (2-0).

Martin Braithwaite, tras anotar un tanto en la victoria del RCD Espanyol al Elche CF en la temporada 2024/2025 / RRSS Espanyol

El Elche CF sigue la misma tónica que su rival: Un arranque de ensueño. El cuadro ilicitano quiere darle continuidad al gran inicio de campeonato, interrumpido en las dos últimas jornadas, en la que sólo ha sumado un punto de seis posibles tras caer en Vitoria (su única derrota hasta la fecha) y empatar ante el Athletic Club.

La principal novedad de los de Sarabia es el regreso del central austriaco David Affengruber, sancionado la pasada jornada. También regresa Héctor Fort, quien ya ha superado unos problemas musculares. Las únicas ausencias son las del congoleño Grady Diangana y Bambo Diaby, con problemas musculares, y Yago de Santiago, cuyo regreso al equipo aún se hará esperar tras su grave lesión de rodilla en enero.

David Affengruber, defensa central del Elche CF / RRSS Elche CF

La versatilidad del equipo de Sarabia es una de las razones de su éxito en LaLiga EASports. El técnico vasco dispone de infinidad de combinaciones para diseñar su equipo, aunque todo apunta a que mantendrá a Iñaki Peña en la portería y que apostará de nuevo en ataque por la dupla formada por André Da Silva y Rafa Mir, los dos máximos goleadores del equipo.

Datos del partido

Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Aitor Núñez, Aguado, Febas, Rodrigo Mendoza o Neto, Pedrosa; Rafa Mir y André da Silva.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Pol Lozano, Edu Expósito, Pere Milla; Kike García y Roberto.

Árbitro: Ricardo de Burgos

Hora: 16:15.

Campo: RCDE Stadium