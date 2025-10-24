Sarabia: "El Espanyol es un equipo convencido, con energía y fuerte"

Eder Sarabia compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Espanyol. El técnico vasco se mostró seguro del nivel de su equipo pero también puso en valor el trabajo de Manolo González, dejando claro que será un encuentro más que disputado. Tanto Elche CF como Espanyol se encuentran en un momento dulce en la temporada, ocupando la 7º y 6º plaza respectivamente. Esta vez será el conjunto ilicitano el que viajará hasta el RCDE Stadium, hogar de los pericos y un auténtico fortín esta temporada: 10 de 15 puntos los han cosechado en su feudo, perdiendo únicamente un encuentro ante el Real Betis.

Un encuentro complejo

Sarabia remarcó que el Elche CF deberá realizar "un muy buen partido" para superar al conjunto catalán y destacó la labor que está haciendo su entrenador, Manolo González. "El fútbol es de los futbolistas pero al entrenador le doy mucha importancia. Manolo tiene muchísima influencia y ha hecho un grandísimo trabajo desde el ascenso", señalo el técnico ilicitano.

El buen trabajo y posición en la tabla

El técnico vasco valoró también de forma positiva la adaptación de los refuerzos del Espanyol, del que destacó su variedad de recursos y ideas claras en el juego. "Es un equipo valiente, por eso está donde está", aseguró. "Seguramente no era esperado que los dos equipos estuviéramos ahí arriba y tan bien", comentó el preparador del Elche, que afirmó que el objetivo de sus jugadores es "seguir creciendo" tras haber aprendido de los dos últimos encuentros, en los que no se llevaron la victoria.

Carlos Vicente y Germán Valera en el Alavés-Elche en Mendizorroza / RRSS Alavés

El Elche CF y su 'techo'

El entrenador dijo desconocer cuál puede ser el límite o techo de su equipo y pidió a sus jugadores "mentalidad fuerza y convicción" para intentar lograr la primera victoria del curso a domicilio. "Estamos en la búsqueda del equilibrio y de ser un equipo completo, que es lo que necesitamos si queremos rendir bien en esta categoría", apuntó el técnico.

Rafa Mir

Tras el procesamiento de Rafa Mir por agresión sexual todas las miradas apuntaron de nuevo al murciano. Los medios preguntaron al técnico ilicitano sobre la posibilidad de que se volvieran a repetir los insultos al ex de Sevilla y Valencia; sin embargo, Sarabia aseguró que no le preocupa que se puedan repetir estos insultos hacia el delantero en otro campo visitante.