El Elche acumula 50 años sin puntuar en el campo del Barcelona

El Elche, que este domingo visita al Barcelona, nunca ha logrado ganar al conjunto catalán en su estadio, en el que acumula además cincuenta años sin puntuar en Primera División. Los precedentes entre ambos equipos en territorio catalán son muy favorables al equipo local, que ha sumado diecisiete victorias, mientras que los otros siete encuentros finalizaron con empate.

Entre finales de los años 60 del pasado siglo y principios de los años 70, el Elche, que vivía su 'edad dorada', llegó a enlazar tres visitas consecutivas al Camp Nou sin perder.

La última ocasión en la que el Elche logró puntuar fue en el curso 1974-75 (0-0). Desde entonces, el conjunto ilicitano acumula diez partidos consecutivos perdidos.

En la última visita, el Barcelona venció con comodidad al Elche (3-0) en un encuentro correspondiente al campeonato 2022-23 disputado el 17 de septiembre. La temprana expulsión de Gonzalo Verdú en el minuto 14 allanó el camino al conjunto de Xavi Hernández, que tras este triunfo se aupó al liderato de un torneo que acabó ganando.

Francisco, técnico del Elche, alineó a Edgar Badia; Palacios, John Chetauya, Gonzalo Verdú, Bigas (Diego González), Clerc; Raúl Guti (Nico), Gumbau, Tete Morente (Ponce), Fidel (Domingos Quina); y Boyé (Josan).

El Barcelona formó con Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric Garcia (Bellerín), Balde; Kessié (Gavi), Frenkie de Jong, Pedri; Dembélé (Raphinha), Lewandowski (Ferran Torres) y Memphis (Ansu Fati). Robert Lewandowski y Memphis Depay adelantaron al Barcelona en la primera parte y el polaco, de nuevo, sentenció en los primeros minutos del segundo acto.