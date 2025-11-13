El Martínez Valero se viste de albiceleste: La Selección Argentina entrena a puertas abiertas en el campo del Elche CF

El jueves 13 de noviembre, la Selección Argentina realizará un entrenamiento abierto al público en el Estadio Martínez Valero de Elche (Alicante), como parte de los preparativos del amistoso internacional ante Angola, que tendrá lugar únicamente unos días después. La sesión arrancará a las 10.30 h (hora española), con apertura de puertas en el estadio desde las 9.30 h.

El Martínez Valero cerca del 'lleno'

El Elche C. F. ofreció de forma gratuita 20.000 invitaciones para este entrenamiento, las cuales se agotaron en muy poco tiempo, reflejando la expectación por ver de cerca a la campeona del mundo.

La entidad del Elche, en colaboración con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), estableció un sistema de retirada de entradas: primero, los abonados del club pudieron retirar hasta cuatro localidades en exclusiva hasta la mañana del miércoles, y a partir de las 10:00 h la iniciativa quedó abierta al público general a través de la web oficial.

El combinado argentino, dirigido por Lionel Scaloni y con su capitán Lionel Messi al frente, aprovecha esta breve escala en la provincia de Alicante para realizar la última sesión previa al viaje hacia Luanda, donde jugarán frente a Angola.

De India a Angola

La albiceleste tenía una primera opción antes del partido ante la selección angoleña y esa era India. Sin embargo, este encuentro no se disputará, al menos de momento. "Teniendo en cuenta el retraso en la aprobación de la FIFA, se ha llegado a un acuerdo con la AFA para posponer el partido de la venta de noviembre", informo vía Facebook el director general de Reporter Broadcasting Company, Anto Augustine, uno de los patrocinadores del partido.

Parte de la plantilla de la selección india / RRSS IndianFootball

El duelo de los de Scaloni en Kerala había generado gran expectativa, aunque se mantenía rodeado de cierta polémica y versiones cruzadas sobre su realización. Pese a que el fútbol no es el deporte más popular en la India, el país cuenta con una sólida base de aficionados, especialmente en las regiones del sur y el este.