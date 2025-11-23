El dato demoledor del Elche ante el Real Madrid

El Elche recibe al Real Madrid esta noche en la jornada 13 de La Liga. El conjunto ilicitano no pasa por su mejor momento, son ya cinco las jornadas sin puntuar y, el gran comienzo de la temporada parece poco a poco ir desvaneciéndose. Los de Xabi Alonso, llegan como favoritos y con la presión de puntuar si no quieren perder el liderato ante el FC Barcelona. Hay un dato poco esperanzador para los locales, el Elche no vence al Madrid desde la temporada 1977/78.

Una de las principales armas del Elche es su rendimiento como local. En el Martínez Valero, el equipo ha mostrado una gran solidez y resistencia, lo que podría ser clave para frenar el empuje de un rival tan potente. Tal como señalan algunos análisis, el Elche ha permanecido invicto en su feudo hasta ahora, lo que alimenta la ilusión entre la afición. Los alicantinos buscarán ante el rival más en forma de la competición, recuperar las sensaciones que sorprendieron a todos los aficionados los primeros meses ligueros.

Última victoria del Elche

La última vez que el conjunto ilicitano venció al Real Madrid, Eder Sarabia todavía no había nacido. El Elche ha logrado poner contra las cuerdas al conjunto blanco en numerosas ocasiones, pero nunca con el premio de los tres puntos. En la temporada 1977/78, los franjiverdes vencieron 3-1, logrando la sexta victoria de su historia ante el Madrid. Recientemente, el Elche ha estado cerca de conseguirlo, en las temporadas 2020/21 y 2021/22 lograron dos empates. El último encuentro llegando a estar dos goles por delante.

Lorenzo Antón abrió la lata para el Elche ese encuentro, aunque Roberto Martínez igualó el marcador poco después. Juan Gómez Voglino y Félix fueron los encargados de dar la victoria a los franjiverdes.

Eder Sarabia y Xabi Alonso, entrenadores de Elche y Real Madrid / ECF / Agencias

Eder Sarabia

El técnico del Elche se mostró confianza de en la rueda de prensa previa al partido: "Seguramente van a quedar por delante nuestra y si jugamos varios partidos lo normal es que ellos ganen más, pero es un partido a 90 minutos y en nuestra casa". Sarabia también es consciente de que su equipo debe hacer un partido "casi perfecto" para puntuar ante el Real Madrid.