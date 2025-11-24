Eder Sarabia: "¡Es una falta clarísima! Para esto está el VAR"

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, se ha presentando en la sala de prensa del estadio Martínez Valero cabreado. Indignado. No entiende cómo, en una acción final de los más de ocho minutos de prolongación, concedidos por Francisco Hernández, ni este árbitro ni el VAR castigasen la clara falta de Vinicius al portero del equipo local.

Tras poner en valor el gran partido de su equipo, Sarabia no se mordió la lengua sobre la jugada de la polémica, además precisó las palabras del portero, Iñaki Peña, pocos instantes después del duelo en la televisión. "A Iñaki le honra decir que es una acción del juego, pero, realmente, no es así. Es falta clarísima", dijo el técnico.

La rabia del entrenador del Elche

"No estoy nada contento con el resultado y más viendo las acciones determinantes del partido. La falta de Vinicius en el 2-2 es clarísima. Iñaki no ha visto la jugada, pero no es un lance, es una falta clarísima. Me da rabia perder el tiempo en esto, pero dos veces te pones por delante y sientes que ha habido factores que han condicionado el resultado final. Te da rabia", añadió Sarabia.

El técnico reiteró más veces la "claridad de la falta", un golpe con la pierna en la nariz del portero cuando los dos buscan la pelota en el área pequeña que deja la nariz del meta dañada y con sangre. "Para estas cosas está el VAR, le golpe, hasta le hace sangre. ¡Clarísimo!", insistió.