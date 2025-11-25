El Elche está invicto en Getafe, donde ha sumado cuatro empates y una victoria

El Elche visita este viernes al Getafe, en cuyo campo está invicto en Primera División tras haber sumado cuatro empates y logrado una victoria en los cinco precedentes disputados.

En el último partido entre ambos equipos, disputado en el curso 2022-23, el Elche, pese a estar ya descendido, arrancó un empate (1-1) ante el conjunto que entrenaba José Bordalás, que se estaba jugando la permanencia.

En ese partido, disputado el 20 de mayo de 2023 y correspondiente a la jornada 35, el técnico del Elche, el argentino Sebastián Beccacece, alineó a Edgar Badia; Bigas, Magallán (Josan), Clerc, Blanco (Nico Fernández); Morente (Gonzalo Verdú), Nwankwo, Gumbau, Fidel (Raúl Guti); Nteka (Pere Milla) y Boyé.

El Getafe formó con David Soria; Djene, Mitrovic, Alderete, Gastón (Latasa); Damián (Portu), Arambarri (Iglesias), Maksimovic, Munir (Mayoral); Aleñá (Gonzalo Villar) y Ünal. Munir adelantó al Getafe en los primeros minutos del partido y el argentino Lucas Boyé empató antes del descanso.

Un curso antes (2021-22), el Elche logró su única victoria (0-1), gracias a un tanto de Lucas Pérez. El resto de los enfrentamientos en el Coliseum acabaron en empate. En la 2013-14 fue 1-1; en la 2014-15 se quedó el 0-0 inicial y en la 2020-21 de nuevo fue 1-1.