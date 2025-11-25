Sarabia sigue denunciando el último 'atraco' del Real Madrid

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, continúa dolido después de lo vivido en la noche del domingo en el empate entre su equipo y el Real Madrid (2-2). Los blancos se llevaron un punto en los instantes finales del Martínez Valero con una acción que estuvo marcada por la polémica. Jude Bellingham anotó el segundo tanto de los blancos después de una falta en el área pequeña de Vinícius júnior al portero Iñaki Peña.

A pesar de que el golpe con la pierna del atacante del Madrid dejó sangrando la nariz del meta ilicitano, ni el árbitro, Francisco Hernández, ni los responsables del VAR castigaron la infracción permitiendo el empate del conjunto de Xabi Alonso e impidiendo que el gran partido jugado por los alicantinos tuviese la justa recompensa del triunfo.

En la sala de prensa, Sarabia ya dejó muy clara su postura. La falta "era clarísima" y "el VAR tiene que estar para este tipo de cosas".

Ahora, en respuesta a las múltiples opiniones procedentes del entorno del club blanco y la prensa que lo envuelve en la capital, el técnico ha vuelto a expresarse sobre la acción este mediodía en las redes sociales, dejando en evidencia las justificaciones que se han ido generando para quitar hierro al asunto y justificar la decisión arbitral.

Sarabia deja sin argumentos al entorno blanco

"Que me disculpen los que toman decisiones, pero desde hace más de 25 años que la voluntariedad / intencionalidad se sacó del reglamento -salvo para las manos-. Por lo tanto, el hecho de ser una acción "fortuita" no es un argumento correcto para decidir si es infracción o no", ha escrito el técnico del Elche en su perfil de X.

El entrenador sigue molesto y denunciando la injusticia arbitral, vía VAR, padecida por su equipo el pasado domingo. Tras el encuentro, en la sala de prensa, Sarabia ya dijo lo siguiente: "A Iñaki le honra decir que es una acción del juego, pero, realmente, no es así. Es falta clarísima. No estoy nada contento con el resultado y más viendo las acciones determinantes del partido. La falta de Vinicius en el 2-2 es clarísima. Iñaki no ha visto la jugada, pero no es un lance, es una falta clarísima. Me da rabia perder el tiempo en esto, pero dos veces te pones por delante y sientes que ha habido factores que han condicionado el resultado final. Te da rabia".

Eder Sarabia desmonta el "argumento" de los que han opinado, por encima de la norma, que la acción de Vinícius no sería falta al no tener la voluntad de golpear con su pierna a Peña. La realidad es que el contacto existió e impidió al portero poder estar en las condiciones necesarias para reaccionar en la continuación de la jugada, en la que Bellingham se aprovechó del estado físico del portero para hacer el empate final.