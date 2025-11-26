La perla del Elche a la que siguen City, Madrid y Arsenal

El nivel de Rodrigo Mendoza no está pasando desapercibido para nadie. Equipos, técnicos y rivales 'alucinan' con la capacidad técnica del centrocampista del Elche CF, que ha debutado esta temporada en Primera División y que ya levanta pasiones entre algunos de los mejores equipos del continente.

El joven futbolista se ha ganado la titularidad gracias a su presencia física en la parcela ancha, el criterio con el que juega el balón y por atesorar una gigantesca capacidad para conectar las transiciones del equipo, aportando equilibrio y también creatividad en ataque. Su madurez competitiva y su impacto real en los partidos, ya sea en la elaboración del juego cayendo a la base de la jugada o bien filtrando pases decisivos y llegando al área.

Rodrigo Mendoza en el partido de España Sub-20 contra Ukrania / Elche CF

El jugador más parecido a Pedri según Pedri

Todos estos atributos hacen que haya una serie de clubes 'locos' por ficharle en las próximas ventanas de contrataciones, lo que obviamente ha desatado su precio de mercado y obligará al club que lo quiera a desembolsar los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión. El jugador más parecido a Pedri según el propio Pedri tendrá candidatos de sobra para pagarla.

El Real Madrid, tras él

En España, sin ir más lejos, el Real Madrid es uno de los clubes más interesados en su fichaje. El conjunto blanco, que ya hace años que practica una política de contrataciones que apuesta por el talento joven con cierto bagaje en la élite, quiere levarse a una de las grandes perlas del fútbol nacional.

La Premier no le pierde la pista

Tampoco le pierden de vista en la Premier League, más concretamente dos de los equipos con más músculo económico y costumbre de realizar grandes operaciones para llevarse jóevenes talentos europeos. El Manchester City y el Arsenal FC se han puesto a la cola, según The Telegraph, para firmar a Mendoza.