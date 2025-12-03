Héctor Fort salva los muebles en el 117'

El Elche pasa de ronda con muchísimo sufrimiento después de no superar al Quintanar del Rey en los 90 minutos reglamentarios y tener que esquivar los penaltis a dos minutos para la finalización de la prórroga.

El conjunto de Eder Sarabia, con los menos habituales sobre el césped, tuvo que superar la fortaleza defensiva del equipo manchego y levantarse al tanto del empate de Eric Iglesias, aprovechando un saque defectuoso de Dituro, en el 71’.

Antes, poco después de la reanudación, Houary remató un testarazo a la escuadra para predecir una segunda mitad plácida, pero el Elche se complicó en exceso, hasta el punto de verse contra las cuerdas.

Gol 'in extremis'

El partido se tuvo que ir a la prórroga y, por momentos, los penaltis amenazaron al conjunto ilicitano, pero Héctor Fort, en el 118’, salvó los muebles para pasar de ronda y seguir dando pasos en Copa del Rey.