El Elche vuelve a dejar su portería a cero por fin

El Elche, que esta jornada se impuso al Girona (3-0) en el estadio Martínez Valero, volvió a dejar su portería a cero cinco jornadas después.

La última ocasión en la que el equipo ilicitano no recibió un tanto fue en la jornada novena tras el encuentro disputado en Elche ante el Athletic Club (0-0) con el alicantino Iñaki Peña como portero.

Desde entonces, el Elche había recibido goles en los partidos disputados ante Deportivo Alavés (3-1), Espanyol (1-0), Real Sociedad (1-1), Real Madrid (2-2) y Getafe (1-0).

En todos estos partidos, incluido el de este pasado domingo, el guardameta titular fue Iñaki Peña, a excepción del encuentro ante la Real Sociedad.

El partido ante el Girona es el cuarto del presente campeonato en el que el Elche deja su portería invicta tras los disputados ante el Athletic, Levante (2-0) y Real Oviedo (1-0).

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, relativizó tras el triunfo ante el Girona la importancia de dejar la portería a cero. "No suelo destacar mucho estas cosas, es algo más para los porteros y sus entrenadores. Me gustan las porterías a cero cuando son porque te impones al rival y no cuando el rival ha pegado tras palos y el portero ha hecho el partido de su vida", reflexionó el preparador vizcaíno.