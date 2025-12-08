El Martínez Valero: el fortín de Champions del Elche CF

Hogar, dulce hogar. Una vez más, el Elche CF remarcó el idilio que mantiene con su gente, en su feudo. Nadie ha sido capaz de ganar todavía al conjunto franjiverde esta temporada, la de su regreso a Primera División, en el estadio Manuel Martínez Valero. El Girona fue el octavo equipo que lo intentó. Se llevó un 3-0.

El Elche volvió a paladear el sabor de una victoria 70 días después, tras las derrotas a domicilio, donde todavía no ha conseguido vencer este curso (lo volverá a intentar este sábado en Mallorca), y una sucesión de empates en casa con sabor agridulce, por la sensación de haber merecido más puntos de los obtenidos.

El gran nivel de los franjiverdes en el Martínez Valero les ha llevado a ganar cuatro partidos (Levante, Oviedo, Celta y Girona) y a empatar otros cuatro (Betis, Athletic, Real Sociedad y Real Madrid), para sumar un total de 16 puntos. Tras la derrota del Real Madrid este domingo, solo quedan otros tres equipos invictos en sus feudos: Barcelona, Villarreal y Atlético de Madrid.

Sexto mejor local

El Elche compite entre los mejores de la categoría como local, ya que únicamente los cinco primeros clasificados han sumado más puntos en esta tabla: Barça (24, pleno de victorias), Villarreal y Atlético (22), Espanyol (19) y Real Madrid (18). Además, solo Rayo Vallecano y Villarreal han encajado menos goles que los ilicitanos, cuatro cada escuadra, por los cinco que han recibido Iñaki Peña y Dituro.

Es esta una fortaleza que, curiosamente, el Elche de Sarabia ha heredado del de Beccacece… de la 2022-2023. En aquella pésima campaña, con un descenso anunciado con meses de antelación, los franjiverdes no perdieron los cuatro últimos partidos que jugaron en el Martínez Valero: Rayo (4-0), Atlético (1-0), Sevilla (1-1) y Cádiz (1-1).

La suma de ambas rachas hace que el Elche acumule 12 partidos de Primera División sin perder en casa, desde que cayera en el derbi autonómico con el Valencia (0-2) el 23 de abril de 2023. Una racha que de los otros 19 clubes de la élite solo supera actualmente el Villarreal, que lleva 14 duelos sin sufrir una derrota en La Cerámica, desde el pasado mes de marzo. El Atlético, como los ilicitanos, lleva 12; mientras que el Barcelona suma ocho.

Invicto Sarabia

El buen inicio de temporada como local del Elche eleva a Eder Sarabia, debutante en la categoría, a un altar de técnicos franjiverdes que en los 24 anteriores cursos de la entidad en la máxima categoría también se hicieron muy fuertes en la ciudad de las palmeras desde el primer día.

Los ocho partidos sin perder de Sarabia permiten al vasco igualar a Ferdinand Daucik (1968) y Roque Olsen (1973), que tampoco cedieron en sus ocho primeros compromisos al frente de la nave franjiverde en la élite. En el caso del hispano-checoslovaco, llegó en la segunda mitad de la campaña, para suplir a Alfredo di Stéfano, no perdió ningún partido como local y luego no siguió en el cargo.

Por delante quedan otros dos registros, a día de hoy bastante lejanos: el francés Marcel Domingo no perdió ninguno de los 13 partidos que disputó en Altabix en la 1975-1976 (suplió a 'Pipo' Rossi con la liga iniciada) y, como ocurriera con Daucik, tampoco continuó; y el paraguayo Heriberto Herrera se pasó toda la 1963-1964 invicto en casa, hasta el último partido contra el Athletic, en el que su Elche cedió (1-2) y dejó la marca en 14.

En el siglo XXI y el Martínez Valero, Sarabia ya ha superado el mejor inicio sin perder de un entrenador del Elche en Primera División, que hasta este año estaba en posesión de Francisco Rodríguez, que mantuvo a su equipo invicto en sus cinco primeros compromisos en 2021.

