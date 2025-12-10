Pedro Bigas: "Me veo muchos años más en el Elche"

El defensa del Elche, Pedro Bigas, aseguró este miércoles en rueda de prensa, que se ve "muchos años más" en el equipo ilicitano, con el que acaba contrato el próximo 30 de junio. El central balear, de 35 años, dijo tener "muchas cosas que aportar aún" y confió en "seguir disfrutando del fútbol", al que precisó "no es fácil y lo estoy haciendo".

El jugador afirmó que es pronto aún para hablar de una posible renovación y dijo estar centrado sólo en jugar. "Jugar el máximo minutos posibles es lo que me llevará a que el club tome una decisión u otra", explicó Bigas, que afirmó que el equipo, pese a la racha de siete jornadas sin ganar, rota ante el Girona, no estuvo nunca preocupado por los resultados.

"Nos centramos en hacer las cosas bien, porque así es como llegarán los resultados", indicó el defensa, que desveló que en el equipo "cuanto más se entrena, más se confía" en la forma de jugar que ha inculcado el técnico Eder Sarabia. Bigas afirmó que el equipo no se ha marcado más objetivo a corto plazo que ir "partido a partido". "Al final, ponerse metas de sumar x puntos es un error. El año pasado nos fue bien así, pasito a pasito", explicó el jugador, que afirmó que el Elche tampoco debe "obsesionarse" por no haber ganado aún su primer partido como visitante.

Sarabia, entrenador del Elche CF / Elche CF

"Tenemos que seguir con el plan y convencidos. El Mallorca es un equipo muy fuerte y duro que no está en la posición que debería estar. No nos pondrá las cosas fáciles", comentó sobre su ex equipo. "Tenemos armas para hacerles daño. Hay que tener paciencia y no querer acabar las jugadas enseguida, sino cocinarlas bien. Ellos estarán a la espera de algún fallo para hacernos daño, por lo que no hay que cometer errores", indicó.

Salida de Mallorca

El central admitió que la decisión más dura de su carrera fue dejar Mallorca, club en el que se formó, para apostar por su carrera profesional y definió a David Affengruber, su compañero en el eje de la defensa, como uno de los mejores defensas con los que ha compartido equipo. "Es muy buen central, muy joven, ambicioso y de los más contundentes con los que he estado. Es rápido en el uno contra uno y tiene un futuro muy bueno. Compartir vestuario y campo con jugadores así te hace las cosas más fáciles. Contento de tenerlo aquí y espero que sea por muchas temporadas", explicó.

En relación al mercado de invierno, el balear indicó que él acabaría la temporada con los mismos jugadores que hay en la plantilla "porque estamos haciendo las cosas bien y tenemos margen de mejora". "No es decisión mía y seguro que si viene alguien será para sumar. Yo me quedaría con los que están porque nos da para ganar partidos y hacerle frente a cualquier equipo", apostilló.