El Martínez Valero, un fortín a la altura del Metropolitano y el Camp Nou

El Elche CF ha convertido el Martínez Valero en uno de los feudos más complicados de 'asaltar' de LaLiga. Pese a ser un equipo recién ascendido a la categoría de oro del fútbol español, los de Eder Sarabia ya miran a los ojos a los más grandes de Primera División. De hecho, el cuadro franjiverde es, junto a Atlético de Madrid y FC Barcelona, el único equipo que aún no ha perdido en casa durante la presente temporada.

Durante el curso, el Elche ha recibido en su estadio a equipos realmente complicados como el Real Madrid, enfrentamiento que finalizó en empate, aunque merecieron ganar los locales. Así, el club ilicitano acumula una racha al alcance de pocas plantillas, pues de los últimos 22 partidos en el Martínez Valero, la afición solo ha visto caer a su equipo en una ocasión. Además, los aficionados cerraron el año 2025 presenciando una abultada victoria por 4-0 sobre el Rayo Vallecano.

Un 2025 brillante en tierras ilicitanas

Si extrapolamos el dato a todo el curso 2025, las cifras son aún más sorprendentes. Durante todo el año, el Elche solo ha perdido en dos ocasiones en su estadio. La primera derrota llegó en enero, en un partido de Copa del Rey ante todo un gigante como el Atlético de Madrid, partido que finalizó por 0-4. Por otra parte, el único partido perdido en competición liguera fue en mayo, contra el Levante UD (1-3).

El ascenso a Primera División, lejos de alterar la dinámica del equipo, la ha mejorado. En 2025, durante su etapa en Segunda División, perdió un partido de Liga, mientras que desde su llegada a LaLiga EA Sports no ha salido derrotado en ningún partido liguero. La propuesta valiente que ofrece Sarabia y el orden táctico en fase defensiva han logrado que sacar puntos del Martínez Valero sea una tarea muy complicada.

El Elche, en grupo, tras el gol que le dio el triunfo en el Martínez Valero ante el Oviedo / LaLiga

Las cifras a domicilio, menos positivas

El cuadro ilicitano es el quinto mejor local de la categoría, con cinco victorias y cuatro empates. Sin embargo, los datos lejos de su estadio no son tan positivos. Los de Eder Sarabia tan solo han conseguido sumar tres puntos como visitantes y, junto a Valencia CF y CA Osasuna, es el único equipo que no ha conseguido ganar fuera de casa. De hecho, los tres equipos mencionados se encuentran a la cola en la clasificación de visitantes. Además, el club valencianista es el peor a domicilio de los 12 equipos que se han mantenido en Primera División desde 2019.