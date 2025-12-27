La afición del Elche dispone de 700 entradas para el duelo ante el Valencia en Mestalla

La afición del Elche CF dispondrá de 698 entradas para el encuentro que enfrentará al conjunto ilicitano con el Valencia en el estadio de Mestalla, el sábado 10 de enero, a las 21:00 horas, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports.

Del total de localidades facilitadas por el club local valenciano, los alicantinos han reservado un 10 % para la Federación de Peñas y otro 10 % para la Grada de Animación franjiverde.

El resto de las entradas saldrán a la venta de forma exclusiva para abonados a partir del próximo martes 30 de diciembre, desde las 12:00 horas, a través del apartado de solicitud de entradas del Área del Abonado.

El precio de las localidades es de 30 euros, más 13 del autobús

Cada usuario podrá agrupar hasta un máximo de cuatro abonos para adquirir las localidades en una única gestión. El precio de cada entrada es de 30 euros y el plazo permanecerá abierto hasta agotar las entradas disponibles.

Además, el club ha ilicitano organizado un desplazamiento en autobús para los aficionados, con un precio de 13 euros por plaza.