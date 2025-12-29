La propuesta del Elche a sus accionistas para monetizar el Martínez Valero

El Elche celebrará este martes, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Martínez Valero, la junta General Ordinaria y Extraordinaria, en la que someterá a la aprobación de sus accionistas, entre otros puntos del orden del día, la cesión de la explotación de los locales comerciales situados en el recinto.

El club ilicitano, propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik, inició hace meses la reforma y mejora de la parte exterior del estadio, y uno de los objetivos a medio plazo de la entidad es convertir los accesos al recinto en una zona de uso comercial.

Además de la votación sobre la cesión de la explotación de los locales, recogida en el tercer punto del orden del día, la junta contempla el examen y aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024-2025, cerrado el 30 de junio de 2025.

Todo será aprobado sin ningún problema

En el segundo punto se incluye el examen y aprobación de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2024-2025, mientras que el cuarto aborda la aprobación de la remuneración de los administradores. El quinto y último punto corresponde al apartado de ruegos y preguntas.

Todos los asuntos sometidos a votación en la junta, cuya asistencia está limitada a los principales accionistas, saldrán adelante sin oposición, ya que la empresa de Bragarnik es propietaria del 98% de las acciones del club ilicitano.