La afición franjiverde agota las entradas para el Valencia - Elche

La elevada demanda de entradas entre la afición franjiverde para el derbi de la jornada 19 entre el Valencia CF y el Elche CF, cierre de la primera vuelta de la Liga, quedó reflejada en los datos de la venta online. Según datos facilitados por la entidad ilicitana, cerca de 3000 usuarios se conectaron simultáneamente en cuestión de minutos con el objetivo de adquirir una entrada y acompañar al equipo en el estadio de Mestalla, en lo que será el primer desplazamiento de la afición en 2026.

No obstante, el Elche CF habilitó, exclusivamente a través del 'Área del Abonado', en el apartado de 'Solicitud de entradas', la posibilidad también de adquirir el billete de autobús por un precio de 13 euros, con el objetivo de facilitar el viaje a los aficionados que hayan conseguido su entrada en otros sectores del estadio. La salida está prevista para el sábado 10 de enero, a las 16:00 horas, desde el estadio Martínez Valero, con regreso tras la finalización del derbi de la Comunitat Valenciana.

Los seguidores recibirán sus entradas a partir del jueves 8 de enero en su correo electrónico. Una vez más, la afición del Elche CF demuestra su compromiso y apoyo incondicional al equipo, acompañándolo masivamente en sus desplazamientos.

7000 franjiverdes poblarán la grada visitante en Mestalla el 10 de enero

Cabe recordar que serán alrededor de 7000 los aficionados franjiverdes que pueblen la grada visitante en Mestalla el 10 de enero en un choque arranacará a las nueve de la noche del segundo sábado del nuevo año. Del total de localidades facilitadas por el club local valenciano, los alicantinos han reservado un 10 % para la Federación de Peñas y otro 10 % para la Grada de Animación franjiverde. El precio de los billetes está dentro del pacto vía LaLiga entre aficiones, por lo que el valencianismo que se desplace al Martínez Valero a mediados de abril deberá pagar lo mismo por cada entrada: 30 euros.