Héctor Fort acaba el año pasando por el quirófano y estará varias semanas de baja

Contratiempo importante para Héctor Fort. El lateral derecho del Elche CF, que juega esta temporada a préstamo por el FC Barcelona, estará apartado de la competición durante varias semanas tras pasar por el quirófano como consecuencia de una lesión en el hombro izquierdo sufrida en el duelo frente al Rayo Vallecano.

El propio club ilicitano informó este lunes de la intervención quirúrgica a través de un comunicado oficial. Según explicó el departamento de comunicación de los ilicitanos, el futbolista fue operado por los servicios médicos del FC Barcelona después de que las pruebas diagnósticas confirmaran una luxación anterior en el hombro izquierdo. La entidad añadió que el plazo de recuperación dependerá de la evolución del jugador y quiso trasladarle un mensaje de apoyo. Lo que es seguro es que no podrá comenzar el año con los derbis ante el Villarreal CF y el Valencia CF. Los pupilos de Eder Sarabia serán, el sábado 10 de enero, el primer visitante de Mestalla en 2026.

Un lateral en auge

La etapa de Fort en el Elche estaba siendo claramente positiva. Aunque su comienzo fue algo irregular, Sarabia fue aumentado su confianza en el defensor, que acabó asentándose como titular en el tramo decisivo de la temporada. Su constancia y su aportación en la vertiente ofensiva del juego habían convertido al joven en una pieza clave del once franjiverde.

La lesión se produjo en una acción especialmente amarga. Apenas unos instantes después de marcar su primer gol en Primera División y celebrar el tanto en el Martínez Valero, una entrada de Mendy terminó en una zancadilla que provocó una caída desafortunada. El mal apoyo sobre el hombro izquierdo le causó un dolor evidente, lo que obligó a su sustitución inmediata.

Aunque el parte médico no concreta el tiempo exacto de baja, las previsiones apuntan a una ausencia que podría prolongarse al menos dos meses. Un golpe duro para el Elche y para el propio jugador, justo cuando atravesaba su mejor momento de la temporada.