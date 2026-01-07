Eder Sarabia protege a Rafa Mir y podría recuperar a André Silva ante el Valencia

El delantero portugués André da Silva fue la principal novedad en el entrenamiento del Elche de este miércoles en el campo Díez Iborra, tras varias semanas fuera del equipo por problemas musculares, mientras que el también atacante Rafa Mir no partició en la sesión y se quedó en el gimnasio.

El luso se perdió los últimos compromisos ante Rayo Vallecano y Villarreal después de recaer de una lesión muscular en Mallorca que ya le impidió tener continuidad durante el pasado mes de diciembre. Silva realizó parte del entrenamiento con el grupo y, salvo sorpresa, estará a disposición del cuerpo técnico para el partido del próximo sábado en Mestalla ante el Valencia.

Rafa Mir, protegido

Rafa Mir, por su parte, rebajó la carga de trabajo y se ejercitó en el gimnasio con un plan específico, aunque su presencia ante el Valencia, uno de sus ex equipos, no parece peligrar. Es el segundo día en que no se ejecita junto a sus compañeros.

La única baja confirmada es la del lateral Héctor Fort, operado a principios de la pasada semana de una lesión en el hombro que le mantendrá de dos meses y medio a tres apartado de los terrenos de juego. Para el encuentro de Mestalla, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, recupera al centrocampista argentino Fede Redondo, que cumplió un partido de sanción tras ser expulsado hace dos jornadas.