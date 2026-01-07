Germán Valera: "Agradecí que Corberán fuera sincero conmigo"

El centrocampista del Elche Germán Valera aseguró este miércoles que agradeció que Carlos Corberán, entrenador del Valencia, fuera "sincero" con él en verano para abrirle la puerta de salida del club y poder marcharse al equipo ilicitano.

El futbolista murciano, que regresará este sábado a Mestalla, afirmó en una rueda de prensa que a ningún jugador le gusta que le digan que no cuentan con él y admitió que el partido ante el Valencia será "especial", como todos los que se disputan ante un exequipo. Valera recordó que Corberán ya tuvo la "capacidad" de sacar al Valencia el pasado año de una situación clasificatoria complicada y dijo no tener dudas de que "lo volverá a conseguir".

El centrocampista indicó que, por encima de su pasado, la gran motivación del duelo autonómico del sábado es "lograr la primera victoria fuera de casa", si bien reconoció que Mestalla es un estadio "complicado que aprieta mucho". "Vamos a ir a por el partido desde el primer minuto", avanzó el jugador, que pronosticó que no será "para nada" un encuentro fácil para su equipo.

Germán Valera celebra su tanto / LaLiga

A pesar de la complicada situación del conjunto valenciano, Germán Valera se mostró convencido de que la afición local, a la que calificó como "exigente", apoyará desde el primer minuto a su equipo para tratar de lograr la victoria.

Cambio personal tras salir del Valencia CF

Valera pronosticó un Valencia que intentará "apretar y ser protagonista" desde el inicio para "enchufar" a sus aficionados. En cuanto a su situación personal, el centrocampista admitió que ha cambiado de forma notable desde su llegada al Elche. "Lo principal es sentirse a gusto, con confianza y con la cabeza tranquila. Si no eres importante y no juegas, todo te parece mal. Pero vienes aquí y se te ilumina todo y eres feliz jugando al fútbol", explicó.

El jugador evitó especular sobre los partidos ante rivales directos que le esperan al Elche durante el mes de enero y se centró únicamente en el duelo de Mestalla para romper la mala dinámica a domicilio. "Hemos tenido opciones de ganar fuera y es un objetivo que queremos conseguir lo antes posible porque nos vendría muy bien", sentenció.