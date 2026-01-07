Rafa Mir no llega a Mestalla

Rafa Mir terminó el partido ante el Submarino con molestias y fue sustituido en el 79'. El Elche CF ha hecho oficial el parte médico del delantero murciano y las previsiones se han materializado: Rafa Mir no llegará a Mestalla. El '10' franjiverde tiene una lesión en el bíceps femoral izquierdo y, teniendo en cuenta que el encuentro en Mestalla es el sábado 10 de enero, Eder Sarabia no podrá contar con él en su visita a la capital del Turia.

"El delantero del Elche CF Rafa Mir ha sido sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de las molestias sufridas el pasado sábado en el estadio Martínez Valero, durante el encuentro ante el Villarreal CF. Las exploraciones han confirmado que Rafa Mir sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, según han informado los servicios médicos del Elche CF. El periodo de recuperación quedará determinado en función de su evolución. ¡Ánimo, Rafa!"

Rafa Mir celebra su gol contra el Barcelona / / Paco Largo/LOF

Una pieza clave

La baja de Rafa Mir es realmente sensible para el Elche CF. El exvalencianista está siendo una de las piezas claves para el buen rendimiento del conjunto ilicitano: 6 goles anotados en 18 partidos. Los números del murciano están siendo sus mejores registros desde la temporada 22/23 con el Sevilla FC y esta lesión frena sus números goleadores hasta nuevo aviso. La fecha de regreso del '10' franjiverde dependerá de su buena recuperación.