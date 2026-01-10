Sarabia: "El Valencia nos ha superado"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, reconoció que su equipo estuvo "incómodo" y fue "superado" por el Valencia, aunque resaltó el esfuerzo de su equipo para poder puntuar en Mestalla.

"Seguramente el empate sea bastante más justo, sin ninguna duda", apuntó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Nos ha faltado valentía, jugar hacia adelante y precisión de recuperación, que le daba al Valencia segundas opciones. No han sido clarísimas, pero ha habido alguna situación en la que no había precisión en el remate y se podrían haber adelantado. En la segunda parte hemos hecho algunos ajustes, hemos progresado bien lo teníamos ahí", destacó.

Pese a ello, Sarabia dijo que, para ser un recién ascendido, está contento con el esfuerzo que hicieron los jugadores.

"Es un rival que te compromete, tiene buenos jugadores, historia y una afición que achucha en un estadio histórico y espectacular. Para ser un recién ascendido hemos sabido sufrir, hemos hecho un gran esfuerzo", agregó..

Por otro lado, Sarabia también hizo un balance de la primera vuelta: "El planteamiento era un poco intentar esta oportunidad para poder conseguir la primera victoria fuera de casa y cerrar la primera vuelta con matrícula de honor y 25 puntos".

"(Cerrar con) 23 puntos me dejan muy satisfecho y con un gran margen de mejora y exigencia con la que vamos a seguir trabajando", dijo Sarabia, que dijo que no sabe todavía el alcance de la lesión de Bigas.