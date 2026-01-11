Abiel Osorio, nuevo refuerzo en el Elche CF

El Elche CF sigue construyendo su proyecto de futuro con la incorporación de Abiel Osorio, delantero argentino que aterriza en el club franjiverde como agente libre y con un contrato de larga duración hasta 2029. El futbolista permanecerá cedido en Defensa y Justicia hasta el final de la presente temporada, donde continuará su desarrollo antes de incorporarse al Elche para el curso 2026/27, en una operación que refuerza la apuesta de la entidad ilicitana por talento joven con proyección internacional.

Este es el comunicado del Elche CF:

El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Abiel Osorio, que llega como agente libre y firma un contrato que le vincula a la entidad franjiverde hasta la temporada 2028/29. El futbolista permanecerá cedido hasta el final de la presente campaña en Defensa y Justicia, club en el que estaba vinculado hasta este momento, donde continuará con su desarrollo profesional antes de incorporarse al Elche CF para el comienzo de la temporada 2026/2027.

Formado en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, Abiel Alessio Osorio (Argentina, 13/06/2002) dio el salto al primer equipo, donde comenzó a disputar minutos y consolidar su presencia en el fútbol profesional. Posteriormente, en Defensa y Justicia contó con continuidad, participando de manera regular en competiciones nacionales y acumulando experiencia competitiva que refuerza su perfil como delantero profesional.

Osorio es un delantero versátil que combina desmarque y llegada al área, con capacidad para integrarse en distintos sistemas ofensivos. Destaca por su movilidad en ataque, capacidad para aprovechar los espaciosolfato goleador, así como por su entrega y presión sobre el rival, cualidades que encajan con la apuesta deportiva del Elche CF por jugadores con proyección y recorrido profesional.

Con esta incorporación, el Elche CF refuerza su plan deportivo a medio y largo plazo, asegurándose la llegada de un jugador con condiciones para aportar rendimiento futuro al primer equipo franjiverde. ¡Bienvenido al Elche CF, Abiel!