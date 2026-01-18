Previa Elche-Sevilla: Un lunes con gol para que no haya cuesta en enero

Los lunes no son el mejor día para celebrar un gol. Al revés del mundo, mientras las demás aficiones debaten sobre el rendimiento de sus jugadores y las polémicas arbitrales, hace un tiempo que dos se ven obligadas a esperar. A volver a la oficina, a la obra, al instituto o a la barra de bar sabiendo que hasta esa noche no toca fútbol, tras un largo fin de semana de zapping, de quitarse el mono con el derbi de Manchester, el nuevo capítulo de la telenovela en la que se ha convertido el Real Madrid o, siempre hay algo que merece la pena, obras de arte en forma de gol como el de Dembele con el PSG.

Esas dos aficiones, este lunes, son las de Elche y Sevilla. Ambas llegan al duelo (21 horas), como sus equipos, con muecas diferentes en sus rostros. La franjiverde, pese a haber perdido su condición de invicto como local recientemente y haber sido eliminado de la Copa, con polémica, por el otro equipo de la ciudad hispalense, es de confianza, felicidad y satisfacción. Aunque se haya arrugado algo con los resultados del fin de semana. Todo lo contrario, con agobio, dudas y cierto toque ya de miedo, convive la de un Sevilla que no se sabe dónde va, pero que no termina de escapar de la parte baja de la tabla. De hecho, empieza a meterse en la boca del lobo.

En estas, el Elche quiere celebrar goles. Todavía están recientes las exhibiciones de los días de Girona (3-0) y Rayo Vallecano (4-0). Eder Sarabia ha apuntado que al rendimiento de los suyos solo les puede poner un mínimo pero: al dominio le debe acompañar algo más de profundidad, llegada y, en última instancia, gol.

Para ello, el conjunto ilicitano tiene a Álvaro Rodríguez alistado para la causa como principal referencia ofensiva en la actualidad, ante la ausencia en los últimos tiempos de Rafa Mir, que sigue lesionado y no podrá repetir el golazo de falta que hizo a su exequipo hace unos meses; y André Silva, al que se espera de vuelta, una vez recuperado de unas molestias físicas que no le han permitido jugar desde finales de noviembre más que tres minutos en Mallorca.

Con Silva, de inicio en el banquillo si no hay contratiempos, el Elche recuperaría peligro atacante a largo plazo, en caso de que el partido se decida en el tramo caliente. El hispanouruguayo, por su parte, espera acercarse a su mejor versión, la del ejecutor de jornadas como la del Madrid. Pese a ello, Sarabia también ha alzado la voz para pedir más gol a los de la segunda línea, desde Martim Neto o Germán Valera, que ya lo han hecho, a un Mendoza que apura el mes de enero entre rumores de más equipos interesados en sus servicios.

Del resto de plantel, Sarabia no puede contar este lunes con Álvaro Núñez, intocable hasta la fecha; ni Bigas, John y Héctor Fort, todos lesionados. Josan apunta al carril derecho y Petrot a mantener su plaza en el once, tras su buena actuación contra el Betis. En la portería, Iñaki Peña espera recibir el relevo de Dituro.

Un Sevilla presionado

Por su parte, el Sevilla del argentino Matías Almeyda llega al Martínez Valero muy presionado y exigido debido a su delicada situación, al borde de los puestos de descenso, con lo que está obligado a reaccionar para zanjar su crisis deportiva, que se une a la social, económica e institucional al estar el club inmerso en un proceso de venta con varios grupos interesados, entre ellos uno que encabeza Sergio Ramos.

Los sevillistas atraviesan un nefasto momento futbolístico y anímico que les ha llevado a perder sus últimos cuatro partidos oficiales, en los que, además, no han marcado un solo gol. Acumulan 361 minutos sin ver puerta y su último triunfo a domicilio en liga fue en septiembre, en el campo del Rayo Vallecano (0-1).

Los de Almeyda no ganan desde que golearon 4-0 al Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Luego, cayeron en Copa con el Alavés y en liga ante Real Madrid, Levante y Celta. El conjunto hispalense debe ir a por todas al Martínez Valero para no ver agravada su realidad actual, tremendamente alejada de los éxitos, sobre todo europeos, de hace unos años. Para ello, Almeyda recupera a sus dos delanteros nigerianos, Adams y Ejuke, tras ganar el bronce con su selección en la Copa África, recientemente concluida.

El técnico argentino espera resolver el déficit ofensivo del equipo con los dos futbolistas recién regresados de suelo africano, que confirmó que están disponibles, pero que comenzarán desde el banquillo un partido para el que, por el contrario, pierde a otra pieza de ataque: el chileno Alexis Sánchez, clave en la acción del 2-2 en el duelo entre ilicitanos e hispalenses de la primera vuelta, por una pequeña rotura muscular.

Alexis se une a las bajas por lesión del defensa Azpilicueta y de los atacantes Alfon González y Vargas; y a la del central brasileño Marcao, que cumplirá ante el Elche el tercero de los seis partidos con los que fue castigado por su expulsión en el Santiago Bernabéu.