El Elche pierde a Chust por sanción ante el Levante

El Elche no podrá contar este viernes en su visita al Ciutat de València ante al Levante con el central madrileño Víctor Chust, que se perderá el duelo autonómico de la Comunitat Valenciana por sanción federativa. El jugador vio este lunes ante el Sevilla la quinta tarjeta de la presente temporada, por lo que será sancionado con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones.

Chust es uno de los habituales en las alineaciones del técnico, Eder Sarabia, y su ausencia se suma a la de otro de los centrales titulares, Pedro Bigas, que sigue con la recuperación de una lesión en la rodilla.

Recupera a Andrés da Silva

Para este partido, el técnico del Elche ya podrá contar con el delantero André da Silva, quien se ha recuperado de los problemas físicos que le han impedido tener continuidad durante el último mes de competición

David Affengruber, defensa central del Elche CF / RRSS Elche CF

Tres jugadores apercibidos

El equipo ilicitano mantiene además a tres jugadores bajo la amenaza de suspensión. El austriaco David Affengruber, el centrocampista Áleix Febas y el lateral Adriá Pedrosa se perderán el partido de la siguiente jornada ante el Barcelona si son sancionados con una nueva tarjeta amarilla ante el Levante.