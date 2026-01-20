Germán Valera: "Nos hace falta una victoria fuera para coger confianza"

El centrocampista del Elche Germán Valera aseguró que su el equipo ilicitano necesita lograr su primera victoria a domicilio de la temporada para "coger confianza" y que ayude al equipo a dar un "pasito más" para acercarse al objetivo.

El jugador murciano, en declaraciones a los medios del club, confió en que ese primer triunfo a domicilio llegue el viernes ante el Levante en el Ciutat de València tras dos jornadas consecutivas en las que al Elche se le ha escapado el triunfo en los últimos instantes del encuentro. "Nos está pasando últimamente que los equipos nos remontan y es algo que tenemos que corregir. Hay que pensar en qué podemos mejorar y pensar en el partido ante el Levante", indicó Valera.

"Estamos haciendo las cosas bien, pero no nos da para conseguir la victoria, por lo que tenemos que mejorar mucho más y ser conscientes de lo que estamos haciendo", explicó el futbolista murciano.

Germán Valera en el partido frente al Real Madrid / Elche CF

Cuatro goles

Valera se mostró contento por haber anotado en la pasada jornada su cuarto gol de la temporada, aunque priorizó que el equipo "logre sumar puntos".

"Es lo que nos está faltando en el inicio de la segunda vuelta, por lo que tenemos que seguir mejorando para lograr la victoria lo antes posible", dijo el centrocampista, que confió en un nuevo desplazamiento masivo de aficionados del Elche a Valencia "porque los necesitamos".