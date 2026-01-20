Germán Valera: "Nos hace falta una victoria fuera para coger confianza"
El centrocampista del Elche confía en poder sumar los tres puntos este viernes en el Ciutat ante el Levante
EFE
El centrocampista del Elche Germán Valera aseguró que su el equipo ilicitano necesita lograr su primera victoria a domicilio de la temporada para "coger confianza" y que ayude al equipo a dar un "pasito más" para acercarse al objetivo.
El jugador murciano, en declaraciones a los medios del club, confió en que ese primer triunfo a domicilio llegue el viernes ante el Levante en el Ciutat de València tras dos jornadas consecutivas en las que al Elche se le ha escapado el triunfo en los últimos instantes del encuentro. "Nos está pasando últimamente que los equipos nos remontan y es algo que tenemos que corregir. Hay que pensar en qué podemos mejorar y pensar en el partido ante el Levante", indicó Valera.
"Estamos haciendo las cosas bien, pero no nos da para conseguir la victoria, por lo que tenemos que mejorar mucho más y ser conscientes de lo que estamos haciendo", explicó el futbolista murciano.
Cuatro goles
Valera se mostró contento por haber anotado en la pasada jornada su cuarto gol de la temporada, aunque priorizó que el equipo "logre sumar puntos".
"Es lo que nos está faltando en el inicio de la segunda vuelta, por lo que tenemos que seguir mejorando para lograr la victoria lo antes posible", dijo el centrocampista, que confió en un nuevo desplazamiento masivo de aficionados del Elche a Valencia "porque los necesitamos".
- Horario confirmado para el Valencia-Athletic de Copa en Mestalla
- César Tárrega ya tiene diagnóstico médico: Obligados a cerrar el fichaje del central
- El Brentford abre la puerta a Onyeka: 'Entiendo perfectamente su salida
- En busca de un nuevo 'Guedesazo'
- El precio a pagar por Copete en el Valencia CF
- Valencia CF-Athletic Club: A noventa minutos en Mestalla de una semifinal de Copa
- Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey: El Valencia conoce a su rival
- Otra baja importante para el Athletic en Mestalla de cuartos de final de Copa del Rey