El Elche hace oficial el fichaje de Cepeda
El chileno, que firma hasta 2030, se convierte en el primer fichaje invernal del conjunto que dirige Eder Sarabia
David Marín
El Elche ha hecho oficial este lunes el fichaje del internacional chileno Lucas Cepeda, que se convierte de este modo en el primer refuerzo invernal para el conjunto que dirige Eder Sarabia y en el segundo fichaje de esta ventana, junto al argentino Abiel Osorio, que seguirá cedido hasta final de temporada en el Defensa y Justicia.
Cepeda, de 23 años, procede del Colo-Colo de su país, club con el que se proclamó campeón de liga en 2024, siendo el futbolista más destacado de la competición. Es zurdo, aunque suele actuar por el flanco derecho, y viene a cubrir una de las necesidades que había demandado Sarabia, la de subir el nivel en las bandas en el ataque del equipo.
Convocado contra el Barça
El nuevo futbolista del Elche, que se incorporará este martes a los entrenamientos de la primera plantilla, firma hasta junio de 2030, por lo que se convierte en una apuesta de futuro a largo plazo por parte de Christian Bragarnik, principal valedor de su incorporación a la entidad que comanda. Llega tras haber realizado la pretemporada en Chile, por lo que salvo contratiempo durante los próximos días, está previsto que entre en la convocatoria el sábado contra el Barcelona.
Cepeda destaca por su "velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias", según remarca el Elche en la carta de presentación de su nuevo jugador. El club ilicitano también destaca su "personalidad y carácter competitivo, además de una notable evolución en su juego durante las últimas temporadas", que le han llevado a ser un referente en su país, con el que ha sido internacional en 12 ocasiones y ha marcado 3 goles.
A una semana del cierre del mercado de fichajes, el Elche anuncia el primer refuerzo para Sarabia, aunque está previsto que llegue alguno más y no se cierra la puerta a alguna salida, tanto de futbolistas que no están teniendo minutos en esta primera mitad de campaña como de alguno por el que llegue una oferta irrechazable.
