El vaso del Elche también está medio lleno

¿Otra vez? ¿En serio? Esas son dos de las preguntas que en su asiento en el estadio o en el sofá de casa se hacen miles de franjiverdes cuando al Elche se le escapa un partido que parece amarrado. Precisamente hace no mucho esas preguntas se las hacía cualquier aficionado, incluso de otro equipo, veía como el equipo de Eder Sarabia no sólo presentaba batalla, si no que era superior a escuadras de la talla de Real Betis, Atlético de Madrid, Athletic Club o Real Madrid.

Ahora, la cuesta de enero se está convirtiendo en un particular ‘tourmalet’ para los ilicitanos. 5 puntos perdidos y una eliminación, siendo el único equipo de liga que aún no ha ganado fuera de casa. Eder Sarabia cumple con su papel de ser autocrítico también con el de ‘meter caña’ a los suyos. Y hay que darle la razón. Hace muchos partidos lejos del Martínez Valero que al Elche le falta valentía, personalidad, identidad y la esencia a la que ayer apelaba el míster en rueda de prensa, en recuperar lo que nos ha traído hasta aquí.

La franja verde es una recién ascendida, pero es impensable ya no el qué, si no el cómo al Elche se le escapan puntos. No se sabe atacar con balón parado, pero tampoco defenderlo. Contra el Levante dos goles llegaron de esa forma y otro en un centro lateral. Sin concentración ni intensidad, al Elche le están superando como superarían a cualquiera. Y ahora llega el FC Barcelona.

Pero el vaso también está medio lleno. Hay que ser responsables en la crítica, hay aficionados que ‘piden la cabeza’ de Sarabia desde la falta de memoria tanto del pasado como del presente. Querer fuera a un técnico que ascendió al equipo practicando el mejor fútbol que muchos han visto en el Martínez Valero y que hizo una primera vuelta que, haciéndola Levante y Oviedo, no tendrían garantizada su permanencia en Primera División.

Para mayor inri, el Elche se ha visto obligado a llamar a filas a jugadores del filial, incluido a un recién llegado Álex Sánchez, asistente del 2-2 frente al Levante, porque hasta 5 teóricos titulares estaban lesionados o entre algodones, lo cual también ha obligado a sacar a jugadores de su sitio. Está claro que al equipo le falta muchas veces la esencia que le ha llevado hasta aquí y sobre todo valentía y hasta concentración e intensidad, para amarrar puntos hasta en días que posiblemente no los merezcas, como el pasado viernes.

Noticias relacionadas

Los jugadores han de tener madurez y personalidad en el campo para tomar según qué decisiones, pero el equipo está en una posición tranquila y privilegiada gracias a lo conseguido. La lectura correcta se hace desde la responsabilidad y la memoria de saber que estamos en un mal momento y con motivos para la preocupación, pero hasta cierto punto.