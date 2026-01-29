Eder Sarabia, entrenador del Elche: "Nos vamos a reforzar en el lado derecho, seguramente con más de uno"

El Martínez Valero recibirá al Barça este sábado y en la previa del duelo, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios con el mercado de fichajes como principal noticia. "La salida de Bambo está prácticamente cerrada a falta de ser oficial. Ha hecho todo lo que está en su mano para estar bien, pero seguramente hay algunos futbolistas que estaban por delante de él. Seguramente sea una cesión positiva, él quiere volver y hacer historia aquí", comentada el técnico.

Respecto a las bajas, Sarabia ha confirmado las de Álvaro Núñez y Josan, además de la de Aleix Febas que no podrá estar por sanción y Héctor Fort por su lesión de larga duración. Por otro lado, Luis Cepeda sí que estará disponible para el partido. "Está mejor de lo que nos podíamos esperar. Venía de competir a un ritmo diferente, está trabajando mucho y quiere hacer más cosas. Aquí es un sitio donde la adaptación es muy fácil".

Uno de los nombres propios que se está llevando todos los titulares es Aleix Febas. Como no podía ser de otra forma, Sarabia ha sido preguntado sobre el centrocampista y ha respondido lo siguiente. "Son cosas normales, nadie le debe nada a nadie. Las dos partes son muy importantes, Aleix para nosotros y nosotros para Aleix. Siempre que he hablado con él está agradecido al club y al propietario. El Elche me quitó a Febas cuando estaba en el Andorra, la sensación que tengo es que quiere seguir aquí. Ojalá renueve, la gente le ha demostrado que le quiere".

Pese a todo el runrún sobre su renovación, el sábado no podrá vestirse corto tras ver la quinta tarjeta el pasado viernes. "Fue en una falta que seguramente se pudo haber evitado, de hecho vino ahí un gol. Tenemos otros que también son muy buenos y nos han dado mucho, no soy de lamentarme, soy de buscar soluciones. Evidentemente, estamos mermados, no podremos contar con los dos jugadores que más han jugado", añadía el técnico.

La Primera División es una competición tremendamente dura, si nos hemos hecho las expectativas de que tenemos que meternos en Europa, seguramente nos parezca muy poco lo que estamos haciendo ahora. El equipo necesita recuperar la esencia, saber lo que nos ha traído hasta aquí, tanto para ponernos por delante como para manejar marcadores. No hay que olvidar que somos un recién ascendido que ha tenido bajas significativas", apuntillaba Sarabia.

Tras ser preguntado sobre la posibilidad de una titularidad de Luis Cepeda, el técnico ha pedido paciencia, pero ha recordado que está más que preparado tanto a nivel físico como mental. Es un futbolista que puede ser útil en varios contextos y su llegada no se entiende sin la figura de Arturo Vidal. "Le escribí para que me comentara como lo veía y él me habló espectacular. Con que tenga la mitad de hambre que tenía Arturo nos vale. Me consta que estuvo animándole y explicándole todo lo que sabía de mí. Creo que Cepeda es un futbolista que a mayor exigencia, más nos va a dar", desvelaba Sarabia

Necesidades en el mercado

"En el lado derecho es donde estamos más necesitados. Con la lesión de larga duración de Héctor, los problemas de Álvaro, la lesión de Josan y John, que se está recuperando, es donde estamos más necesitados. No queríamos hacer muchas cosas, pero estamos abiertos a todo lo que nos pueda mejorar".

Otro nombre que se está llevando muchos titulares es Álvaro Núñez, inmerso en su proceso de renovación. "Es un jugador que ha demostrado compromiso desde que llegó. Ahora tiene una pubalgia que la llevaba arrastrando un tiempo y después de Valencia se ha agravado. Siempre soy de pensar bien, Álvaro me parece una persona honrada y honesta. Me extrañaría que solo le quisiese el Celta de Vigo, sabíamos que en la segunda vuelta hay más ruido e historias. En el lado derecho vamos a reforzarnos, seguramente con más de uno", reconocía el técnico.

Sobre si preocupa el árbitro para el partido del sábado, Sarabia se ha reafirmado en su propósito de año nuevo, hablar menos del conjunto arbitral. Además, ha desvelado que la incorporación de un central no es la prioridad, pero no cierra la puerta a nada.

Noticias relacionadas

"Vamos a intentar que el Barça no pueda jugar en campo contrario, lo tengo bastante claro y tenemos que estar frescos. Sabemos que le podemos hacer daño, tenemos la capacidad de superar su presión. Será un partido precioso para los aficionados y para nosotros", sentenciaba.