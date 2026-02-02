OFICIAL: El Celta se lleva a una de las sensaciones del Elche CF

Álvaro Núñez se convirtió este lunes en el tercer y último fichaje invernal del Celta, al que llega procedente del Elche y con el que firma un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

El futbolista vasco, pilar fundamental en el esquema de Eder Sarabia, finalizaba contrato con el Elche el próximo mes de junio, aunque tenía un año más opcional si alcanzaba los 25 partidos oficiales.

Hasta la fecha, había disputado 19 encuentros, todos ellos como titular, pese a perderse los últimos tres por una pubalgia.

El Celta cierra el mercado de fichajes invernal con cuatro salidas (Tadeo Allende, Luca de la Torre, Fran Beltrán, Damián Rodríguez y Bryan Zaragoza) y tres incorporaciones (Fer López, Matías Vecino y Álvaro Núñez)

ESTE ES EL COMUNICADO DEL ELCHE

El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el @RCCelta para el traspaso de Álvaro Núñez, que finaliza su etapa como franjiverde. El Club agradece a @alvarito_18nu su profesionalidad, compromiso y dedicación, así como su contribución al ascenso a Primera División.

