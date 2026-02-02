OFICIAL: Tete Morente regresa al Elche CF

El Elche ha incorporado a su plantilla al centrocampista José Antonio 'Tete' Morente, quien ya militó en el club ilicitano en la anterior etapa del equipo en Primera, según anunció este lunes el club ilicitano. El jugador, que llega tras una temporada y media en el US Lecce de Italia, ha firmado un contrato que le vincula al Elche hasta junio de 2028.

Morente debutó en Primera con el Elche en la temporada 2020-21 y permaneció en el club durante cuatro temporadas, tres de ellas en Primera y una en Segunda, antes de abandonar la entidad tras el curso 2023-24. Durante su estancia en el equipo ilicitano disputó 133 partidos y anotó 17 goles, nueve en la máxima categoría.

El club, a través de un comunicado, afirma que el jugador gaditano aportará "madurez, liderazgo y versatilidad en banda" al equipo. El centrocampista andaluz se convierte en el tercer fichaje del Elche en el mercado de invierno tras el de Gonzalo Villar y el chileno Lucas Cepeda.

ESTE ES EL COMUNICADO EL ELCHE CF

El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con Tete Morente para su incorporación al conjunto franjiverde. El futbolista vuelve al Elche CF tras su paso por el US Lecce y firma un contrato que le vincula al Club hasta junio de 2028.

José Antonio Morente Oliva (Cádiz, 04/12/1996) debutó en Primera División con el Elche CF en la temporada 2020/21 y permaneció en el Club durante cuatro temporadas, tres de ellas en Primera División y una en Segunda, antes de marcharse en la temporada 2023/24. Durante su estancia, se consolidó como un jugador clave por su experiencia, compromiso y capacidad ofensiva.

El jugador gaditano aporta madurez, liderazgo y versatilidad en banda, reforzando la parcela ofensiva del equipo y sumando calidad a un proyecto que busca consolidarse en Primera División.

Noticias relacionadas

El Elche CF da la bienvenida a Tete Morente y le desea muchos éxitos en esta nueva etapa franjiverde. ¡Bienvenido de nuevo, Tete!